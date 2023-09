新書：梅鐸從挺川到詛咒川普早點死 全因2020大選交惡

即將出版的爆料新書「垮台:福斯新聞與梅鐸王國的末日」披露,擁有福斯新聞集團(Fox News)的媒體大亨梅鐸2020年總統大選後,與前總統川普反目,經常詛咒川普早點死。圖為川普(右)與梅鐸(左)2016年6月在高爾夫球場。(路透)

資深媒體人沃爾夫(Michael Wolff)在即將出版的爆料新書中寫道,福斯新聞集團(Fox News)大家長、億萬富豪梅鐸 (Rupert Murdoch)原本全力支持前總統川普 ,但2020年大選開票時,福斯率先預測拜登 在亞利桑納州勝出,兩人關係從此急轉直下,梅鐸如今對川普深惡痛絕,經常詛咒川普早點死。

根據衛報(The Guardian)取得沃爾夫9月26日即將出版的新書「垮台:福斯新聞與梅鐸王國的末日」(The Fall: The End of Fox News and the Murdoch Dynasty),梅鐸擁有的福斯新聞網、華爾街日報、紐約郵報過去都曾為川普辯護,但現在92歲的梅鐸卻經常大發雷霆痛批川普。

梅鐸與川普關係交惡的轉捩點,就是福斯新聞網2020年大選開票時,搶先其他新聞台報導拜登拿下亞利桑納州;接下來梅鐸擁有的新聞媒體減少川普的報導量,並且愈來愈常批評川普。

沃爾夫在書中寫道,川普上台初期,梅鐸對川普的批評頗為節制,僅形容川普是個「該死的白癡」,現在則升級到怒不可遏、重話抨擊,甚至詛咒川普早點死。書中寫道,希望川普早死已經成為梅鐸的談話主題(theme)。

書中指出,梅鐸曾說:「他怎麼到現在還活著,怎麼會呢?」、「你有看到他嗎?有看到他的模樣嗎?他都吃些什麼?」

另外,針對投票機公司「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)控告福斯新聞網誹謗並求償16億元,梅鐸原以為頂多只須賠償5000萬元,最後卻花了7億8750萬元和解,這起官司讓梅鐸對川普惱怒不已。