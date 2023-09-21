新書：梅鐸從挺川到詛咒川普早點死 全因2020大選交惡

即將出版的爆料新書「垮台：福斯新聞與梅鐸王國的末日」披露，擁有福斯新聞集團(Fox News)的媒體大亨梅鐸2020年總統大選後，與前總統川普反目，經常詛咒川普早點死。圖為川普(右)與梅鐸(左)2016年6月在高爾夫球場。(路透)

資深媒體人沃爾夫(Michael Wolff)在即將出版的爆料新書中寫道，福斯新聞集團(Fox News)大家長、億萬富豪梅鐸 (Rupert Murdoch)原本全力支持前總統川普 ，但2020年大選開票時，福斯率先預測拜登 在亞利桑納州勝出，兩人關係從此急轉直下，梅鐸如今對川普深惡痛絕，經常詛咒川普早點死。

根據衛報(The Guardian)取得沃爾夫9月26日即將出版的新書「垮台：福斯新聞與梅鐸王國的末日」(The Fall: The End of Fox News and the Murdoch Dynasty)，梅鐸擁有的福斯新聞網、華爾街日報、紐約郵報過去都曾為川普辯護，但現在92歲的梅鐸卻經常大發雷霆痛批川普。

梅鐸與川普關係交惡的轉捩點，就是福斯新聞網2020年大選開票時，搶先其他新聞台報導拜登拿下亞利桑納州；接下來梅鐸擁有的新聞媒體減少川普的報導量，並且愈來愈常批評川普。

沃爾夫在書中寫道，川普上台初期，梅鐸對川普的批評頗為節制，僅形容川普是個「該死的白癡」，現在則升級到怒不可遏、重話抨擊，甚至詛咒川普早點死。書中寫道，希望川普早死已經成為梅鐸的談話主題(theme)。

書中指出，梅鐸曾說：「他怎麼到現在還活著，怎麼會呢？」、「你有看到他嗎？有看到他的模樣嗎？他都吃些什麼？」

另外，針對投票機公司「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)控告福斯新聞網誹謗並求償16億元，梅鐸原以為頂多只須賠償5000萬元，最後卻花了7億8750萬元和解，這起官司讓梅鐸對川普惱怒不已。