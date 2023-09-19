哪所大學投報率最高？ 前2名畢業2個月就可賺回學費

念大學要有投資報酬的考量。圖為一名大學畢業生戴著貼有「謝謝爸媽」字樣的學士帽。(路透)

華爾街 日報(WSJ)18日公布該報與College Pulse共同評鑑的最新大學排行榜，紐約市立大學(CUNY)體系的勃魯克學院(Baruch College)投資 報酬居全美冠軍，畢業生工作薪資與先前學雜費相較回收率最大；私立學校則由麻省理工學院(MIT)拔頭籌，居排行榜第二名，兩校學生畢業後工作約兩個月即可回收。

麻省理工學院(MIT)。(美聯社)

華爾街日報這項研究由公共政策智庫 Third Way 指導，根據畢業生薪資加值情況評估大學文憑的成本回收速度；主要以各學校四年學程的「淨學雜費」(net price)為基準，比較同一州之內的大學畢業生薪資中間值較高中畢業生高多少。淨學雜費是接受聯邦資助學生的大學平均費用。

投資報酬率最高的前50所大學中，公立學校達35所。

就地區看，加州 的大專院校報酬率相對高，在前20所大學中占9所，其中6所屬於加州州立大學(California State University)系統。

在許多美國人對學位價值質疑之際，大學文憑能夠賺取多少薪資、以及相較於學雜費的投資報酬率高低已成莘莘學子選校重要依據。

勃魯克淨學雜費 榜上最低

最佳價值排行榜名列前茅的大學不僅學雜學低、而且為畢業生鋪路賺取高薪；勃魯克學院的淨學雜費在所有上榜大學中最低，四年學雜費7744元，註冊入學10年後的薪資中間增加4萬5078元，增幅比入榜四分之三以上學校的增幅都大，只需要工作短短兩個月便可還清就讀該校所支付的學雜費。

紐約市立勃魯克學院。(Getty Images)

勃魯克學院許多部門工作人員為了讓學生日後求職順利而積極與各職業領域接軌，該校也致力提升四年畢業率以保有較低學雜費。

所有入榜大學中，麻省理工學院畢業生的薪資中間值最高，而這兩所名校的四年淨學雜費都低於3萬元。

排行榜上27所大學畢業生薪資增值足可在不到一年內還清大學學雜費。

儘管有些雇主不再重視四年大學文憑，但許多學生和家長仍認為值得為大學投入成本。

佛羅里達國際大學(Florida International University)學生馬斯里(Hamzah Masri) 說，電腦科學(computer science)是無需學位就可找到工作的領域之一，但如果有學位會讓整個過程容易得多。