洪水、野火…83%購屋者考慮「氣候風險」千禧世代最在意

由於近年極端氣候頻仍，民調顯示逾八成民眾購房時考慮氣候風險，其中又以千禧世代買家最在意氣候因素。圖為上月底伊達利亞颶風襲擊佛州後，一名婦女牽著小狗，望著被水淹的房屋嘆息。(Getty Images)

房地產網站Zillowy最新公布4到7月調查1萬2000名短期內可能購屋對象的看房趨勢，顯示83%受訪者考慮氣候風險，其中又以千禧世代買家最在意氣候因素，完整的「消費者住房趨勢報告」訂今秋公布。

另外，今日美國報與艾普索斯(Ipsos)民調 顯示，20%受訪者擔憂氣候變遷 將迫使他們背井離鄉。

Zillow公布的內容顯示，83%購屋者找房子時考慮至少一項氣候風險，尤其是西部地區(90%)，其次依序為東北部(85%)、南部(79%)和中西部(77%)。

Zillow的資深人口研究員加西亞(Manny Garcia)表示，「氣候風險影響大多數近期可能買房的消費者」。

86%千禧世代(29到43歲)購屋時會考 慮至少一項氣候風險，是此調查中最在意氣候風險的年齡族群，其次則為18到28歲的Z世代(84%)，接著是44到58歲的X世代(82%)，最後是59歲以上的嬰兒潮與沉默世代(70%)。

整體而言，潛在購屋族思忖的氣候風險，以洪水(41%)最甚，接著是野火(37%)、極端溫度(37%)、颶風(33%)和乾旱(31%)。

加西亞表示，「雖然各年齡層的潛在買家都會考量預算、裝修計畫、通勤時間等要素，年輕買家更可能面臨另一種考量：他們想知道所買的房子是否安全，能否躲過水位上漲、極端溫度和野火等威脅。」

年輕世代是驅動房市發展的動力，目前購屋中位數為39歲，其中首購族占所有買家的50%。

儘管氣候風險會影響買房態度，但多數買家卻不會基於氣候要素而搬到風險較低地區。調查顯示，考量目前房產面臨的氣候風險，49%受訪者決定繼續承擔相同風險，23%考慮遷往風險較低地方，但也有27%想搬到風險更高區域。

今日美國報與艾普索斯7月的民調則顯示，20%受訪者擔心全球暖化會讓生活變得更加艱辛，但也有20%不相信氣候變遷或不知道氣候變遷是否正發生。