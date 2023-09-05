這運動有錢人才玩？常春藤校隊選手 近9成來自私校

壁球被視為是貴族學校才流行的運動。(美聯社)

最高法院裁定大學招生不得採取具種族意識的平權措施政策後，幾乎全部屬於白人和富裕家庭申請入學者的優勢，也開始面臨抵制；其中包括私立高中通常有更高的非學術錄取評級、運動員 保留錄取名額等等。

據華爾街日報查閱各大學官網，進入常春藤 盟校的全國高中壁球(squash)選手，有近90%原本就讀的私校學費是3萬元起跳；常春藤盟校運動員約三分之二是來自昂貴高中私校畢業生，這些院校在特定運動方面有悠久傳統，可溯至幾代人之前。相比之下，提供這些體育項目的公校 比例較少，讓不富裕的學生在試圖申請進入最知名大學時，處於不利競爭地位。

以壁球為例，擁有壁球校隊的七所常春藤盟校，球員幾乎全是來自高中私校畢業生；達特茅斯學院和耶魯大學的20名男女壁球運動員有18人是私立高中畢業。球員若是公立高中畢業，則往往來自全國最富裕地區。

美國壁球協會(U.S. Squash Association)指稱，參加全國比賽的約190支高中壁球隊，約40支是公校球隊。

而在這些運動的「精英」特質遭受批評之際，國人對高等教育似乎失去了信心，愈來愈急著想入名校。隨著SAT等大學入學考試失寵、錄取率下降，優秀該如何定義？如何將優秀與因出生富裕帶來的機會區隔開來？問題愈來愈多。

美國公民自由聯盟種族正義項目律師莎拉‧辛格(Sarah Hinger)說：「在很多方面，學校都在提供『複製社會特權』的機會，我國允許存在某種正式和非正式的歧視，這歧視是靠著使用權和參與權形塑而成。」

報導指出，除了高級私人俱樂部的體育運動之外，最富有的國人已享有太多進入精英大學的機會。哈佛經濟學家7月發布研究顯示，在常春藤聯盟學校，六分之一的學生父母，屬於收入分配最高的1%。