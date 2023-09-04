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柏林圍牆遺跡矗立美墨邊界 提璜納市長：多少家庭為越牆犧牲？

編譯徐薏茹／綜合3日電
墨西哥提璜納邊牆前，新設的一塊柏林圍牆。（美聯社）
墨西哥提璜納邊牆前，新設的一塊柏林圍牆。（美聯社）

在美國政府修建最新一段邊境牆的同時，墨西哥發布聲明，表示在距離邊境牆幾步之處豎立深具歷史意義的「柏林圍牆」遺跡，這塊3噸重、布滿凹痕的混凝土厚板就佇立於鬥牛場、燈塔和延伸至太平洋的邊境牆之間。

提璜納(Tijuana)市長蒙特塞拉特‧卡巴列羅(Montserrat Caballero)以「一個沒有圍牆的世界」為題，在這塊冷戰遺跡下的碑文上寫到：「願以此為鑒，建造一個推倒圍牆、搭起橋梁的社會。」

這處柏林圍牆遺跡8月13日在卡巴列羅、墨西哥前外交部長厄伯拉特(Marcelo Ebrard)等人的見證下正式開放。

1989年柏林圍牆倒塌後，圍牆殘骸分散至世界各地，收藏家展示於飯店、學校、大眾運輸站與公園，洛杉磯的商業與數位製作人克萊恩(Marcos Cline)也想為他的收藏品找一個家，最後他找上提璜納市長卡巴列羅。

墨西哥提璜納邊牆前，一個家庭合力推著推車行經新設的一塊柏林圍牆前。（美聯社）
墨西哥提璜納邊牆前，一個家庭合力推著推車行經新設的一塊柏林圍牆前。（美聯社）

卡巴列羅表示：「為什麼是提璜納？有多少的家庭為了越過圍牆而流血，付出勞力與生命？這裡的社會與政治衝突與柏林圍牆不同，但終究是一堵牆。」

拜登總統上任第一天即發布行政命令，停止修建邊境牆，終結前總統川普的標誌性政策，但拜登政府仍推動已經簽約的小型項目，包括將聖地牙哥的18呎高兩層牆換成30呎高、0.6哩長延伸至海邊的圍牆。

克萊恩表示，當他試圖將這座柏林圍牆遺跡交給川普政府時卻被白宮拒絕了，他載著石塊穿越全國，想找到適合的安置處，克萊恩說這塊遺跡在提璜納公園找到「第二人生」，一旁的邊境牆可看到表達政治與移民觀點的彩色畫作。

柏林圍牆遺跡的設置獲得旅客的讚揚，珊卓‧弗洛雷斯(Sandra Flores)比較柏林圍牆遺跡與美國建造的邊境牆，「這裡的情況不比當時的德國嚴重，但這道牆分隔國家、生活、社會、經濟生活，以及和美國相關的一切。」

卡巴列羅理解美國加強邊境管理的需求，表示邊境的任何失敗都是治理國家的共同責任，「我們反對暴力、家庭分離和分裂，而這正是圍牆代表的意義。」

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