33州推81法案禁中國人購地 亞裔：恐讓仇恨犯罪更猖獗

多州已立法，禁止中國人購買農地。圖為佛州一家種植番茄的農場。(美聯社)

在華府，白宮與聯邦議員設法限制抖音(TikTok)等中資企業在美擴張；而在地方層級，州議員倡議地方策略，限制中國人購地。

華盛頓郵報分析倡議團體「亞太裔正義」(Asian Pacific American Justice)的資料顯示，33州的州議員今年以來推動81項法案，禁止北京 政府、部分總部在中國的企業，以及許多中國公民購買軍事基地附近的農地，阿拉巴馬、愛達荷和維吉尼亞州等十多州的法案已簽署成為法律。

這些立法大多在共和黨 占多數的議會過關，但也不乏兩黨都視中國為國安威脅的案例。

法案支持者表示，北京政府在軍事設施附近買地可能用以成立間諜行動基地，且若外國企業持有太多農地，恐影響國內糧食供應。

6月起草限制中國、俄羅斯和北韓公民與企業購地法案的俄亥俄州 共和黨州參議員金恩(Angie King)表示，「這項法規直接影響俄州人」，尤其是農地，「面對敵人的威脅，我們相當脆弱」。

亞裔倡議團體和議員則表示，新法案已超越國安考量，可能讓日益高漲、針對華裔的仇恨犯罪風氣更盛。

德州前州眾議員王瑪莎(Martha Wong，共和黨)說：「這讓人們覺得，身為中國人，就是北京政府的一分子。」

中國大使館也發布聲明譴責相關立法行動，指「中美之間的商業互動對雙方都有利，貿易和投資政治化，有違市場經濟原則，動搖人們對美國市場的信心。這類限制還可能助長美國境內的亞裔仇恨和種族歧視，背離美國價值。」

大多數法案皆如金恩的禁令，載明禁止與俄國、伊朗和北韓相關的「外國對手」(foreign adversaries)購買土地，但也有不少議員的措辭針對中國，部分州甚至直接瞄準政府企業，佛州法案也限制持非觀光簽證的中國公民購地置產。

過去兩年曾有約30項限制中資置產的法案，但僅兩案成為法律，而今年則因中國間諜氣球空飄事件，讓這類法案備受關注。