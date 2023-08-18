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30年平均房貸利率升至7.09% 20多年來最高 民眾不敢買不敢賣

編譯廖振堯／綜合17日電
美國的30年平均房貸利率攀到7.09%，是20多年來新高，使民眾不敢買房也不敢賣房。（美聯社）
美國的30年平均房貸利率攀到7.09%，是20多年來新高，使民眾不敢買房也不敢賣房。（美聯社）

聯準會(Fed)最近一次政策會議紀錄顯示，官員仍然認為通膨存在風險，未來仍有升息可能，美國公債殖利率漲至15年高點，通常隨之變動的平均房貸利率也升至20多年來的最高水平，不論是買方或賣方、投資或自住，恐怕得要準備承受比預期更持久的偏高利率。

華爾街日報報導，房地美(Freddie Mac)17日公布30年平均房貸利率升至7.09%，是去年秋季以來首次升至7%以上；一年前利率則約為5%。

據理財網站Bankrate的房貸計算機，一位借款人付20%頭期款買下價值50萬元房屋為例：如果利率為4%，則30年內須為40萬元貸款支付約29萬元利息；若利率為7%，則利息累計大增至56萬元。

房市是經濟中受聯準會高利率政策最直接打擊的區塊。當聯準會去年開始加速升息時，各界預計房貸成本上升是暫時的，但一年半過去，利率僅在去年年底、今年年初一度跌至6%，現又恢復升至高位；一些分析師認為，市場已經有「利率不會很快下降」的心理準備，會讓10年期公債殖利率有足夠空間繼續攀升。

這亦將使房貸利率維持高位，後果便是許多屋主不願意將房屋投放市場，擔心下一套房被迫背負更昂貴的貸款；而已背高利率房貸的新屋主也不得不繼續等待。在屋主們不願釋出物件的情況下，全國交易數量下降，全國房地產經紀人協會(NAR)的數據顯示，6月占房市大部分交易的成屋銷量年減19%。

80歲退休物理學家威廉斯(Stephen Williams)先前便考慮出售在加州的房子，但不滿意房仲開的預期售價，所以他選擇出租。「如果未來幾年房價再次上漲，可能會賣掉」，但現在他不需要錢。

買家方面，不少人已經放棄尋找滿意物件，決定延長承租時間。但即使感興趣的買家較少，供應不足仍推高了價格，少數買家仍在爭奪稀有的待售房屋庫存。

NAR數據顯示，6月份待售或簽約房屋不足110萬套，比去年同期下降近14%；同月成屋中位價超過41萬元，雖比一年前高點略有下降，但仍然是有紀錄以來的第二高價位。

殖利率 聯準會 貸款

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