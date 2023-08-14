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夏威夷野火毀古鎮 居民憂若由外地財團重建將推高房價

編譯俞仲慈／綜合13日電
在茂宜島長大的男孩展示他手臂上有「Lahaina Grown」的刺青。（美聯社）
在茂宜島長大的男孩展示他手臂上有「Lahaina Grown」的刺青。（美聯社）

夏威夷茂宜島遭野火肆虐，數千人的家園付之一炬，急需災後重建。不過當地居民卻擔心，若重建工作委由外地財團包辦，未來高不可攀的房價，可能迫使居民離開家鄉。

在臨時收容所避難的帕拉萊(Richy Palalay)坦承：「我擔心大型建商進駐，會將這片燒焦的土地視為賺錢機會。」並強調：「我們買不起、也住不起飯店或公寓，這就是我們內心的恐懼。」

25歲的帕拉萊在濱海古鎮拉海納(Lahaina)出生長大，16歲即在鎮上一家海鮮餐廳打工，一路晉升到副主廚，不料8日這場致命野火，燒毀餐廳、鄰居和朋友家，連自己月付1000元的分租套房也被大火吞噬。

宣導提供住房的非營利組織「夏威夷未來居住」(Housing Hawaii's Future)執行董事希加(Sterling Higa)表示，拉海納當地住房多是數代相傳，但在豪宅的推波助瀾下，房價水漲船高。

希加坦言：「許多來自美國本土的新移民，因為手頭寬裕，可以用更高的價格購買房屋，進而搶走居民購屋機會。」據了解，茂宜島西海岸一棟屋齡20年的普通住房，可以喊價到100萬元。

有鑑於1992年考艾島(Kauai)遭颶風襲擊後，島上居民耗費數年時間才爭取到保險付款補助，拉海納居民擔心重建計畫也會卡關，希加坦言：「居民和保險公司或聯邦急難管理局(FEMA)交涉時，會備感挫折，許多人可能被迫離開，因為沒有其他選擇。」

州長葛林(Josh Green)視察拉海納災區時，表示絕不會讓重建房屋變成居民經濟負擔，並強調：「希望拉海納永遠是夏威夷一部分，不希望又看到一個居民被高不可攀的房價趕出天堂的例子。」

帕拉萊表示要堅持留在家鄉打拚，他說：「我沒有錢蓋新房子，但我會戴上建築頭盔，協助啟動重建工作，我不會離開，因為我還可以去哪？」

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