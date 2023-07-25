以色列強推司改 削弱最高院權力 白宮：令人遺憾

以色列國會24日通過具爭議性司法改革的一項主要條款，限制最高法院推翻政府決定的權力，引發以色列空前的全國性抗議，特拉維夫市萬人上街抗議。 (美聯社)

以色列 右派不顧國內抗議、國際譴責和美國壓力，在反對派國會議員杯葛投票 下，推動國會於24日通過司法改革法案，剝奪最高法院推翻政府決策的權力，引發全國性大規模抗議；白宮表示，以色列的作法「令人遺憾」。

來自總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)強硬極右派執政聯盟的全部64位議員全力支持通過這項法案，技巧地擋住反對黨提出的140項修正案，一如過去一周，在法案表決前硬闖過1000多次反對發言，更不顧國內各界半年來對他們奪權計謀的抗議浪潮。

24日通過的法案取消了最高法院禁止法院定罪的政客擔任政府高職的權力，最高院 在沒有憲法條文授權下，依據「合理」原則，禁止罪行確定的政客任高官。

剛做完置放心律調節器手術出院的內唐亞胡在國會投票時，安靜坐著，不理會四周嘲諷、叫囂的反對聲浪；在這歷史性票決時刻，他偶或離開座位，接聽幾通電話，包括總統賀索格籲請他懸崖勒馬，接受妥協方案。

64：0 執政黨強推通過

但是，儘管國會內外一片「羞恥」叫聲，內唐亞胡領導的右派、宗教保守派和極端民族主義派聯合政府所屬議員毫不讓步，120席國會當中反對黨全數退席下，64名「死忠」議員以64比0票通過以色列基本法，剝奪最高法院「終審」行政部門決策的權力。

隨後，內唐亞胡對全國民眾表示，「法院仍是獨立機構，沒有哪一黨派會取而代之，」他願意接受司法改革其他內容的妥協方案；但黨內的極端分子如外長史莫垂克(Bezalel Smotrich)不但沒有妥協意願，反而要「負責任地」進一步推動總理有意妥協的其他法案。

這予人健康亮紅燈的內唐亞胡可能已經管不住激進右派的印象，在社會不安、以巴衝突日烈內外交攻下，反對黨領袖拉皮德告知全國：「我們已經沒有總理。內唐亞胡已成彌賽亞極端分子的玩偶。」

去年12月底，內唐亞胡上任不久，司法部長勒文就在國會提案，執政黨有權推翻最高法院的判決，也能任命最高院法官；此舉引發強烈反對，造成全國分裂。

路透報導，新法通過後引發更大規模的全國性抗議，警方出動強力水柱驅散反對司改行動的示威民眾，還將把自己和柱子用鎖鏈鎖在一起，或封阻國會外面道路的抗議者拖走。