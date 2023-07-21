女足世界盃／月薪850元 越南國腳為了踢球 須兼好幾個工作

越南女子足球隊今首戰對美國隊，總教練說「 參賽已是奇蹟」；圖為今年6月與德國友誼賽踢進 球後，隊員相擁慶祝。（歐新社）

越南 國家女子足球 隊進軍2023年女子世界盃 足球賽，21日首戰便對上兩屆冠軍美國隊，越南隊總教練認為，這次能進軍世足賽就已值得慶祝。

紐約時報旗下的體育新聞媒體The Athletic報導，越南是這次首度參加女子世界盃足球賽的八支隊伍之一，首戰便對上贏得兩次冠軍的強敵美國隊；目前在美國女子足球聯賽(NWSL)堪薩斯城潮流隊(KC Current)擔任助理教練的李阮(Lee Nguyen，均音譯)說，「在越南的女人是傳奇，因為她們創造歷史，而且領先眾人。」

如此成就不容小覷，特別是對於女子比賽鮮少投入相同資源的越南來說更是如此。舉例來說，越南國家隊的球員月薪僅850元，相較美國隊的5000元，實為天壤之別。

從1997年成軍以來，越南女子足球隊員個個必須身兼數職才能維持生計：中鋒阮氏秋勇(Thi Thuyet Dung Nguyen)在越南河南省開餐廳，前鋒範海嬿(Pham Hai Yen)與中鋒阮氏璧垂(Thi Bich Thuy Nguyen)在網路上賣衣服與化妝品，甚至連超級巨星前鋒兼隊長黃侞(Huynh Nhu)也在家鄉賣過椰子。過去十年擔任體育記者的廣盛(Quang Thịnh)說，「這是越南的現況，她們的經歷，讓球迷對女子隊產生同情心。」

自從25年前首度加入國際足球總會(FIFA)比賽後，越南隊去年2月在印度首次晉級2023年女子世界盃足球賽，踢贏台灣與泰國後，成功取得這一張具有歷史意義的入場券。球員回國接受越南總理范明正接見時，范明正還頒發17萬元獎金慶祝晉級，同時呼籲當地足球協會利用這次機會在全國推出更多的青年訓練營計畫。

隨後黃侞也在可口可樂全球廣告中亮相，其他球員登上越南DEP時尚雜誌並被稱為「越南的神力女超人」。

對於越南首戰就在E組對上美國隊，廣盛說，「雖然我們成功晉級世界盃，但仍有實力差距。多數人不會期待我們能再次創造驚喜，特別是在世界盃，但我們只希望能進一、兩球。」過去加入過美國男子足球隊與越南胡志明隊的李阮則說，「無論結果如何，越南人都會感到驕傲。」

越南在這次世界盃贏球的機率是5萬分之1，誠如總教練梅德鐘(Mai Đức Chung)所說，「這次能前來紐西蘭比賽，已經是無法複製的奇蹟了。」