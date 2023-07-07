就業市場降溫？勞工部報告：5月400萬人離職 辭職潮減弱

根據最新統計，美國5月的辭職人數已降到500萬人，顯示辭職再找工作較不容易，也是聯準會升息後經濟降溫的指標。（歐新社）

勞工部 6日公布的統計顯示，全美離職風潮在疫情 期間攀至最高點後，近來明顯減弱，再次顯示就業 市場隨聯準會升息而降溫。

數據顯示，5月全國共有約400萬人辭職，較2021年11月創下的11年新高大幅減少50萬人；3至5月辭職率(quit rate)平均為2.5%，低於2022年4月的3%，且僅較疫情前略高。

疫情爆發之初工作機會大減，之後經濟逐漸復甦，辭職人數卻增加，許多行業人力短缺。

經濟學家說，離職人數減少意味就業市場降溫，雇員對於找到更好的工作沒有信心，或者覺得談判籌碼減少，有些人則單純是滿意現狀。在堪薩斯州一家包裝及紙業批發商Veritiv工作的40歲男子莫平斯(Julius Maupins)就認為，經濟前景充滿不確定性，目前一動不如一靜。

Veritiv疫情爆發初期大量員工辭職，之後增加福利以留住員工，包括試行周休三日、增加年休假等，如今流動率下降。

勞工部指出，今年截至5月，雇主平均每月新增31萬4000個工作機會，經濟學家預估，預訂7日公布的6月就業報告將顯示工作機會增幅減緩、達24萬個工作機會；薪資管理業者ADP 6日公布的數據較樂觀，估計私營部門上個月新增49萬7000個工作機會。

不過，辭職率下降透露就業市場降溫；4月辭職人數降至兩年多以來的新低，5月微幅回升；雇主5月經季節因素調整後的就業機會已經降至980萬，低於4月份的1030萬。

用以衡量裁員狀況的首次失業救濟金申請上周增加，較今年初約上升20%，平均每周工時下降，通常是裁員預兆。

食品服務等待遇相對較低的行業辭職率向來最高，不過，在全美有216個據點的餐飲業者BJ's Restaurants執行長萊文(Greg Levin)說，餐飲業人力回流；該公司改變培訓計畫以降低人才流失，如今趨於穩定。

根據人力社群平台LinkedIn，今年春季，一年內換工作的比率下降，許多受訪者說，目前不是找工作的好時機，尤其經濟前景難料，人們不敢輕舉妄動，認為穩定累積資歷便握有最大籌碼。