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終止出生公民權、完成邊牆 德桑提斯移民政策 沿用川規？

編譯俞仲慈／綜合26日電
爭取共和黨內2024總統提名的佛州長德桑提斯，26日在德州邊城伊格爾帕斯市里民大會上，宣布他的邊界移民政策，爭取黨內支持。(美聯社)
爭取共和黨內2024總統提名的佛州長德桑提斯，26日在德州邊城伊格爾帕斯市里民大會上，宣布他的邊界移民政策，爭取黨內支持。(美聯社)

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DesantisRon)26日公布參選後的第一項政策，也就是針對移民相關提議，包括終止出生公民權、完成邊境圍牆、派兵赴墨打擊毒梟等，雖然德桑提斯強調嚴格執法的決心，並暗指前總統川普未落實其移民政策，但德桑提斯的移民政策幾乎和川普無二。

德桑提斯26日向NBC記者表示：「一旦穿越隔牆，就已經踏上美國土地，你有敵意，因為你顯然在販毒，絕對可以使用致命武力。」並強調對於入境的無證移民若涉嫌攜帶毒品，全力支持使用致命武力。

由於德桑提斯在民調仍大幅落後川普，他承諾：「如果墨西哥政府拖延提供援助」，他將派遣海軍和海岸防衛隊阻止與芬太尼相關的中國化學藥品進入墨西哥港口，此前聯邦政府從未採取過類似行動。

同時德桑提斯也表示，將與巴拿馬合作「關閉」達連叢林(Darien jungle)，也是中美洲無證移民入境美國的必經之道，並一改拜登總統「逮捕後釋放入境」的政策，恢復無證移民「滯留墨西哥」的措施。

另外德桑提斯也打算終止出生公民權，即無證移民在美國出生的子女將無法自動成為美國公民，同時將加強對人口走私集團的懲處，並停止向「鼓勵大規模移民」的非政府組織提供資金，宣布墨西哥毒販為跨國犯罪組織。

但與川普不同的是，他沒有要求墨西哥為邊境圍牆埋單，反之，德桑提斯團隊聲稱將「利用身為總統可用的每一分錢，以及從國會擠出的每一分錢來完成這項任務。」

26日在德州邊城伊格爾帕斯市里民大會活動中，德桑提斯公開強調：「若當選總統，我告訴各位，我們將全面授權州政府和地方政府擁有執行移民法規的相關權限，不允許有任何管轄權的例外。」

為了回應德桑提斯的移民政策，川普團隊也提出相關移民計畫，包括發布行政命令終止出生公民權、修築更多邊境圍牆、重啟美國法典第42卷以及將執法人員部署至移民部門，並強調「推動史上最大規模的(非法移民)驅逐行動」，並部署海軍艦艇防堵販毒集團運毒。

爭取共和黨內2024總統提名的佛州長德桑提斯(中)，26日在德州邊城伊格爾帕斯市...
爭取共和黨內2024總統提名的佛州長德桑提斯(中)，26日在德州邊城伊格爾帕斯市宣布他的邊界移民政策，爭取黨內支持。(美聯社)

非法移民 德桑提斯 墨西哥

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