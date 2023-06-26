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川普官司纏身 競選募款增 挪付律師費也增

編譯廖振堯／綜合25日電
前總統川普官司纏身，低調修改募款使用細則，以便轉移更多資金支付個人律師費。（Getty Images）
前總統川普官司纏身，低調修改募款使用細則，以便轉移更多資金支付個人律師費。（Getty Images）

前總統川普投入2024年大選之際官司纏身，已經累積上千萬元的法律費用。紐約時報報導，川普的政治行動委員會(PAC)「拯救美國」(Save America)低調修改募款使用細則，讓川普得以轉移更多資金支付個人律師費。

據報導，川普去年11月開始競選活動時，網路募得款項有99%用於競選活動、1%用於「拯救美國」。紀錄顯示今年2月或3月中的某個時候比例調整為90%及10%，依競選團隊公布的募款數據，這項改動可能多轉了至少150萬元到「拯救美國」。

一般來說，PAC不能直接支付候選人的競選活動，競選委員會也不能直接支付候選人的私事，而「拯救美國」一直在支付川普及其盟友的各種法律費用，除了正當疑慮，恐也有財務危機跡象。「拯救美國」去年2月持有1億2200萬元，但到年底，一名川普顧問表示已撥出約2000萬元用於法律費用。

文件顯示到今年年初，該委員會現金已降至1800萬元，支出主要是工資、川普去年政治活動費用等等。其中包括轉移給親川超級政治行動委員會「讓美國再次偉大」(MAGA Inc.)的6000萬元、超過1600萬元用於法律費用。

接著，川普今年兩次被起訴，包括3月的色情女星封口費案、本月的密件案。相關法律費用雖然高昂，但川普這兩次被起訴後募款金額大增，競選團隊宣稱首次起訴後首周內募得1200萬元、第二次起訴後一周募得700萬元。川普7月將於聯邦文件中披露PAC和競選團隊的財務狀況。

川普的競選團隊發言人史蒂文．張(Steven Cheung)未回答為何川普改變募款資金分配方式的詳細問題，他解釋，「拯救美國」靠著這些資金，才能取得支持者的電郵地址、電話號碼列表，而這是川普最有價值的資產之一。「競選團隊希望確保捐給川普的每塊錢都合乎成本效益，因此進行公平市場分析來確保修改募款款項分配可讓電郵列表租賃更有效率」。

川普 紐約時報

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