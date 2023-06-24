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水壓驚人…深海泰坦號 有如艾菲爾鐵塔壓在身

編譯徐薏茹／綜合23日電
「泰坦號」殘骸尋獲
「泰坦號」殘骸尋獲

官方表示觀光潛水器「泰坦號」(Titan)發生「災難性內爆」，潛水器內的五名乘客極可能瞬間死亡，國家廣播公司新聞網(NBC News)23日訪問專家，表示「泰坦號」似乎被深海的水壓壓扁，約相當於1萬噸重的艾菲爾鐵塔。

專家指出，巨大的力量迅速作用，如同車子的碳纖維車身「突然消失」，潛水器內的人員甚至還不知道發生什麼事。

英國南安普敦大學教授懷特(Paul White)說：「他們什麼都還沒明白，當水體擊中他們的瞬間，他們就已經死亡。」

泰坦號突然內爆顯然是深海水壓所導致，正是這樣的力量使類似的探險活動如此罕見，這也是前往鐵達尼號遺跡深處的人比前往太空的人數還要少的原因。

沉入游泳池池底時就能注意到水壓的不同，可以感受到鼻子與耳朵的的沉重感，懷特表示：「想像一下游泳池底的感覺，但放大1000多倍，這就是在深海時的感覺，這是極大的力。」

鐵達尼號殘骸約1萬2500呎深，水壓是海洋表面的近400倍，施加在泰坦號外部的每一平方吋的重力約6000磅。

南安普敦大學教授索恩頓(Blair Thornton)說：「如果將其轉換為物理力量，將會是規模數千噸到1萬噸的重量，類似承受艾菲爾鐵塔的重量。」

索恩頓雖然對泰坦號的設計、結構，或其失事的原因沒有直接的了解，但他指出這樣的災難事件可能是製造過程中微小的「瑕疵」所導致。

當這些瑕疵暴露於巨大的力之下，可能導致結構變形，在區域周圍產生更大的應力(stress)。

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