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工商界團體 呼籲盡快通過債限協議

編譯俞仲慈／綜合29日電
眾院議長麥卡錫在國殤日長周末仍然到國會，整合共和黨議員支持提高債限。(美聯社)
眾院議長麥卡錫在國殤日長周末仍然到國會，整合共和黨議員支持提高債限。(美聯社)

拜登總統和眾院議長麥卡錫歷經馬拉松式的協商，終於達成國債上限協議，不過細節浮出後，保守派不滿預算刪減幅度，進步派也不滿拋棄弱勢選民，使得眾院仍成為法案過關的主要障礙，不過協議內容卻獲得工商界認同，呼籲國會盡快通過。

國債上限協議99頁內容在國會山莊引起強硬派一面倒的撻伐，蒙大拿州共和黨籍眾議員羅森戴爾(Matt Rosendale)發文表示：「我認為這是一場災難！」肯塔基州共和黨籍參議員保羅(Rand Paul)也在推特寫道：「虛假的保守派同意虛假的刪減支出。」

不過200多名企業執行長組成的商業圓桌會議(Business Roundtable)則呼籲國會盡快通過協議，該團體執行長博登(Joshua Bolten)表示：「這項協議核准支付改革頭期款，有助於為新能源基礎設施排除障礙。」他強調：「協議除了提高國債上限，還採取措施促使美國財政走上更持久的道路。」

國債上限協議最終版內容，兩黨各有斬獲與妥協，結果參眾兩院進步派和保守派不滿，而且送交眾院投票前，必須先獲得眾院程序委員會(House Rules Committee)同意，其中兩名保守派委員南卡羅來納州聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)和德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)公開表示反對這項協議。

另外進步派對國債上限協議，限縮國內福利預算，以及從國稅局挪用稅金、改變對弱勢族群的糧食援助等項目，也深感不滿；德州聯邦眾議員卡薩爾(Greg Casar)28日接受MSNBC有線電視台訪問時，公開指控該協議根本就是「支付贖金」。

華爾街日報報導，在共和黨以些微少數優勢掌控的眾院，議長麥卡錫最多只能容許四名共和黨議員跑票，眾院少數黨領袖、紐約州眾議員傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)向哥倫比亞廣播公司(CBS)表示，共和黨團已承諾至少會有150票同意，因此民主黨只要補足所需票數，就可以達到218票的立法門檻。

一旦協議在眾院過關，送交參院後，由民主黨掌控的參院預料可以衝破60票同意的關卡，迅速通過立法程序，及時在6月5日前化解國債危機。

眾院 國債 眾議員

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