空懸近5個月… 中駐美大使謝鋒抵美赴任

謝鋒抵達紐約甘迺迪機場時發表簡短談話，他承認美中關係目前確實面臨嚴重困難。（路透）

自今年一月懸缺至今的中國駐美國大使，中國派任外交部副部長謝鋒23日終於抵達美國，準備上任。謝鋒在抵達紐約甘迺迪機場 時說，當前雙邊關係遭遇嚴重困難，他會捍衛中方利益，增進中美交流；美國國務院 發言人米勒（Matthew Miller）在例行記者會表達歡迎。

美國務院表歡迎、中駐美使館同步發訊息

謝鋒從上海出發，抵達紐約甘迺迪機場時，也同步推出駐美大使推特帳號，首兩則發文貼出自己抵達美國機場的照片，分別以中英文簡述使美任務。中國駐美大使館官網也同時發布訊息。

前任駐美大使秦剛1月返回北京 接任中國外交部長，駐美大使一直懸缺。華爾街日報曾在1月獨家報導，中方將指派外交部副部長、曾兩度派駐華府的謝鋒接任，這項任命被視為北京緩和戰狼外交作風，更好管理對美關係的訊號。但美中關係始終處於緊張狀態，謝鋒直到23日才抵美。

空懸了五個月，中國駐美國大使謝鋒（左）23日終於抵達紐約，將轉赴華府上任，國務院表達歡迎。（路透）

謝鋒表示，「很榮幸受習近平主席委派，出任中國第12任駐美國大使。我是中國人民的代表，為了捍衛中國利益而來，這是我的神聖職責。我是中國人民的使者，為了增進中美交流合作而來，這是我的重要使命。」

謝鋒盼美中相向而行、妥善處理台灣問題

謝鋒在機場談到中美關係的困難，他說，中國國家主席習近平提出相互尊重、和平共處與合作共贏三原則，這是新時期中美正確相處的治本之道，希望美中相向而行。

謝鋒也談到，盼按照中美三聯合公報原則，妥善處理台灣等重要敏感問題，加強對話、管控分歧、推進合作，爭取中美關係回歸正軌。

米勒表示，美國歡迎中華人民共和國候任大使謝鋒的到來，期待與謝鋒和駐美使團共事；他重申美國維持對話溝通以及負責任管理雙邊競爭的基本立場。

在抵達美國之後，謝鋒必須向美國遞交到任國書正式上任；米勒表示，相關流程還需要雙方討論確認。