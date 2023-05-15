促提升債限 民主黨要拜登別讓步

財政部官員透露，白宮與國會口氣已經鬆動，債限問題可以再談下去，尋求解決之道。圖為拜登總統走出橢圓形辦公室。(美聯社)

參院民主黨 人敦促拜登 總統莫向共和黨 人讓步，以削減開支換取共和黨提升債限；民主黨人盼望拜登動用憲法第14修正案，主張他有憲法威信，可單方面採取行動，阻止共和黨引發的國債違約；拜登日前表示有意這麼做，但財長葉倫認為如此必致官司，且修正案「法律上可質疑」。

國會山莊報(The Hill)14日報導，參院民主黨人認為，拜登可採取以往總統都沒動用的步驟，直接擴大國家舉債權限。

參院司法委員會主席德賓(Dick Durbin)表示，他個人覺得應該試一試，而且第14修正案的用詞很明確，拜登有此權限。

參院民主黨人表示，已諮詢過憲法學者，了解這個選項，而且認為，假如眾院議長麥卡錫若需索多多又不讓步，拜登應試著引用第14修正案。

民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)表示，第14修正案並非大家最好的抉擇；最好是共和黨調升債限，原因在美國政府從未拒絕履行其償債義務，但假如麥卡錫準備把國家推落懸崖，那麼總統就有責任找尋替代途徑。

參、眾兩院共和黨人都反對動用第14修正案，表示拜登無此權利，提出警告屆時必上法院挑戰。

拜登本人則認為有此可能，他考慮到這個動作，但願意等一等；他9日與國會領袖在白宮會面，但對化解債限僵局幾無進展。

財長葉倫卻認為，用憲法第14修正案來解決債限危機，會引發嚴重問題，首先是打憲法官司，再來無法短期就解決，還有引用修正案在法律上可質疑。

第14修正案1866年由參院通過，時間點在內戰結束後不久，言明「合眾國公債，既經法律批准，包括給付退休金而招致舉債，還有服役來弭平叛亂或叛變而取得獎金，其效力不容質疑」。

修正案如此措詞是想確保前南方邦聯各州不得否認南北戰爭而招致的公債；德賓承認第14修正案會導致憲法官司，不算理想選項，但民主黨也釋出信息，寧可上法院賭一把，也不想同意共和黨削減開支，或者盼望此舉能逼麥卡錫達成協議。