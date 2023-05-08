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葉倫再喊話提高債限 不排除拜登「繞過國會」行動

編譯尤寶琪／綜合7日電
財政部長葉倫7日向國會喊話，若不提高舉債上限，那恐出現史上首次債務違約，她也表示不排除拜登總統會繞過國會來採取行動。（美聯社）
財政部長葉倫7日向國會喊話，若不提高舉債上限，那恐出現史上首次債務違約，她也表示不排除拜登總統會繞過國會來採取行動。（美聯社）

財政部長葉倫(Janet Yellen)7日向國會喊話，若不在幾周內提高舉債上限，那恐出現史上首次債務違約，讓美國無可避免的陷入經濟災難，葉倫也表示不排除拜登總統會繞過國會來採取行動。

葉倫接受美國廣播公司(ABC)新聞節目「本周」(This Week)訪問時強調，若不將已經高達31.38兆元的舉債上限調高，美國國債最快在6月1日就會違約，一旦違約將造成廣泛影響，不僅衝擊美國民生經濟、全球金融穩定，更會使美國在國際信用一落千丈。

「不管是拖欠債務到期的利息，還是拖欠社安金或支付給聯邦醫療保險(Medicare)提供者款項，我們根本有足夠的現金來履行我們所有的義務。」葉倫指出，「各界都同意，這會對金融和經濟造成廣泛影響。」

財政部長葉倫7日向國會喊話，若不提高舉債上限，那恐出現史上首次債務違約，讓美國無...
財政部長葉倫7日向國會喊話，若不提高舉債上限，那恐出現史上首次債務違約，讓美國無可避免的陷入經濟災難。（美聯社）

但民主和共和兩黨在國會，光是在「提升舉債上限」是否該成為談判議題都取得不了共識；眾議院共和黨議員4月26日通過一項法案，提高債限，大幅削減聯邦開支；不過這法案恐難在民主黨掌控的參院通過；拜登曾表示，要談判可以，但國會不能把「違約風險」當成籌碼。提高債限不等同授權新的聯邦支出，只會允許政府借款來支付國會已經批准的費用。

拜登9日將協民主黨籍的眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)和參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)與共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)和參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)等國會領袖舉行會議，這是白宮與共和黨人之間首次實質性會談。

被問到拜登是否會引用憲法第14修正案，繞過國會，逕自支付聯邦必要開支時，葉倫雖沒有明確回應，但表示不應將修正案視為正當解決方案，指出就算國會真的失職而導致違約，也沒有好的方法能解決此問題。

憲法第14修正案第四節條款明文規定「美國公債的有效性不容質疑」，已經足以不顧舉債上限。條文是在1861年至1865年南北戰爭結束後納入，到目前為止基本上並沒有法院判例可循。目前聯邦舉債上限為31.4兆元，調高上限必須國會通過。

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