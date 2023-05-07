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排華法案百餘年餘毒 學者：還有亞洲人無法融入美論調

記者顏伶如／綜合報導
一張1920年代的黑白照片，顯示一群來自中國及日本的婦女與小孩在加州天使島等候移民官員，由於排華法案等限制，中國移民會遭到額外拘禁，甚至被遞解出境。(美聯社)
一張1920年代的黑白照片，顯示一群來自中國及日本的婦女與小孩在加州天使島等候移民官員，由於排華法案等限制，中國移民會遭到額外拘禁，甚至被遞解出境。(美聯社)

1882年5月6日，「排華法案」(Chinese Exclusion Act)在亞瑟總統(Chester Arthur)簽署下生效。相隔百餘年後，國會已為這項歧視華人的法案正式道歉。

「排華法案」禁止合法華工前來美國、禁止已經在美國生活的華人移民成為美國公民。國會圖書館指出，「排華法案」是美國歷史上首次對自由移民祭出重大限縮。雖然「排華法案」與相關法規在1943年遭到撤銷，餘毒卻持續存在數十年之久。

有線電視新聞網(CNN)報導，「1882基金會」(1882 Foundation)執行董事江權活(Ted Gong)說，「排華法案」限制之下讓數代華人家庭遭到拆散，蒙受痛苦。他說，「排華法案」改變了整個華裔社區，直到今天。

華裔歷史教授艾明如(Mae Ngai)2021年在「大西洋月刊」(The Atlantic)撰文指出，「排華法案」立法動機在於認為華人是「無法同化」(unassimilable)的族裔，因此永遠無法成為美國人，直到現在美國政治與文化當中都還存有「亞洲人對美國社會存有種族危險」的論述。

19世紀的加州淘金潮(California Gold Rush)讓大量華人移民抵達美國，加州人口在十年當中增為四倍。但許多華人礦工受到嚴重種族歧視與仇恨移民的對待，華工在美國橫貫鐵路的建造當中扮演重要角色，卻經常遭到剝削、扣薪，1869年橫貫鐵路完工時的慶祝儀式照片則完全排除華工參加。

1870年代經濟危機籠罩全美之際，白人把華工當成代罪羔羊，聲稱華工搶走就業機會。

就在同一時期，美國各地華人社區面臨越來越多暴力攻擊。艾明如指出，光是1885年裡，華盛頓州塔科瑪(Tacoma)所有華人都遭受暴力驅逐，在懷俄明州石泉城(Rock Springs)則有128名華人礦工遭到屠殺。

江權活指出，因為華人移民與移民後代從其他地點遭到驅逐之後，需要有安全的棲身之地，這就是各地中國城因此誕生的原因。

華人 移民 種族歧視

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