先見普亭、再通話澤倫斯基 中國尋求「和平使者」地位

俄國總統普亭(左)去年2月4日曾出席北京冬奧開幕式並與中國國家主席習近平(右)會晤，20天後俄國就入侵烏克蘭。(路透)

中國國家主席習近平 自20日起將訪俄三天，是他自去年10月中共20大和今年3月全國人大，三任中央總書記及國家主席後首度出訪，也是自去年2月俄烏戰爭爆發以來，首次訪問俄羅斯。西方媒體日報導，北京 尋求將自己定位為「和平使者」，他盼此行能夠打破俄烏僵局。

習近平正在全球舞台上，推動中國躋身為更大、更重要的角色，像沙烏地阿拉伯與伊朗這對中東宿敵日前宣布復交，他在居中斡旋上就至關重要。外傳他不久可能和烏克蘭總統澤倫斯基通電話，將是俄烏開戰後頭一遭。部分西方國家寄望習近平促其「老友」普亭 停戰。

中國外交部發言人汪文斌17日宣布習近平這次俄國行時說，中方將為「勸和、促談，發揮建設性作用」。中國人民大學國際事務研究所所長王義桅表示，鑑於開戰後歐洲損失很大，美國可能也無法如其所願地對基輔「打多久、挺多久」，因此停戰是「所有人」的願望。北京能提出其對俄烏的看法，可自詡為雙方一個「值得信賴」的友邦，「這點非常重要」。

中國迄今將自己描述為俄烏戰爭的「中立國」，和印度一樣，仍不願點名譴責俄國「入侵」，並批評華府不能只顧軍援基輔。這使西方領袖指控北京為莫斯科提供「外交掩護」，使普亭得以霸凌烏克蘭。美國紐澤西州蒙特克雷爾州立大學(Montclair State University)教授尉莉颯(Elizabeth Wishnick)明言，由於任何可信的促和努力，將需要施壓俄國或至少直接大力要求俄方，故北京迄今在鼓勵俄烏化干戈為玉帛上的作為幾希。

尉莉颯說，在17日國際刑事法院對普亭發出逮捕令後，習近平此行旨在展現，除將導致中國遭西方制裁的援助外，他能給予其戰略夥伴普亭「任何支持」。

儘管中國去年4月及今年2月先後提出「全球安全倡議」和「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」兩份文件，尋求扮演「和事佬」，但西方仍不滿北京「說很多、做很少」。新加坡國立大學副教授莊嘉穎說，北京近來以俄烏戰爭為中心的外交，似乎企圖凸顯該倡議，並建立其外交政策以及與世界「再交往」的動能。

莊嘉穎也說，中國是否真的正以有意義的方式，增加其扮演和平使者的力道及速度，將端視習近平分別和普、澤兩人會談時，端出什麼「牛肉」。自去年2月以來，中方提出的和平方案多屬「一般原則」，較不切實可行。