普亭突訪馬立波 烏克蘭：暗夜掩護與盜賊無異

俄羅斯總統普亭18日夜訪馬立波，視察該市各區域。（Getty Images）

俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)18日夜間突訪亞速海(Sea of Azov)港口城市馬立波(Mariupol)，據信這是俄烏戰爭爆發以來，普亭首度前往俄國 占領的烏克蘭 地區，此舉激起烏克蘭的怒火，烏克蘭國防部抨擊普亭「在暗夜掩護下」前往該地的舉動「有如盜賊」。

根據俄國當局發布的影像，普亭搭乘直升機前往馬立波，接著乘坐汽車視察該市各區域。

影片顯示居民似乎對普亭來訪感到驚訝，普亭對其中一名男子說：「我們需要開始更深入了解彼此。」

俄國政府堅稱普亭此行未事先特別安排，俄方發布的馬立波行影像均為夜間時間，可能是俄國當局為了隱瞞當地實際損害情況的一種方式。

俄羅斯總統普亭18日夜訪馬立波，視察該市各區域。（Getty Images）

國際刑事法院(ICC)17日才下令逮捕普亭，指控俄方擄走烏克蘭占領區兒童，普亭本次突訪馬立波被視為一種蔑視行為。

對於烏克蘭人民來說，普亭的舉動尤其挑釁，馬立波長期以來被視為抵抗的象徵，自俄國入侵以來，當地見證了幾場最激烈的戰役。

俄國官方透露，普亭訪問馬立波期間也查訪海岸線地區，並造訪一家遊艇俱樂部和一棟戲院建築。

俄羅斯總統普亭18日夜訪馬立波，視察該市各區域，甚至傳出自己開車的畫面。（Getty Images）

普亭此行由俄國副總理胡斯努林(Marat Khusnullin)陪同，他向普亭詳細介紹該市「正在進行中的建設與修復工作」。

影片中可聽到胡斯努林告訴普亭：「計畫在第三年年底前重建，我們計畫重建一座功能完整的機場，機場航班能飛往俄國所有城市與國外。」

來源：美聯社

烏克蘭總統顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)抨擊普亭訪問的「損人利己」、「毫無悔意」，他在推特發文寫到：「罪犯總是會返回犯罪現場。」

馬立波位於頓內次克州(Donetsk)，2022年5月被俄軍占領。

國防分析人士先前曾向有線電視新聞網表示，俄軍試圖夷平馬立波，好讓該座城市「更容易控制」。

戰爭爆發前原先居住於馬立波的45萬人口中，已有三分之一以上的居民離開。