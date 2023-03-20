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馬英九27日赴中國祭祖 此行沒有馬習二會

記者林新輝、丘采薇／台北報導
前中華民國總統馬英九(右)將於3月27日赴中國大陸祭祖，這將是自1949年兩岸分治74年以來，首位中華民國卸任總統踏上大陸。圖為馬英九赴大學與學生交流。(本報系資料照片)
前中華民國總統馬英九(右)將於3月27日赴中國大陸祭祖，這將是自1949年兩岸分治74年以來，首位中華民國卸任總統踏上大陸。圖為馬英九赴大學與學生交流。(本報系資料照片)

74年來台首位卸任總統訪大陸

前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率台灣青年學子與大陸學生交流。這是自1949年兩岸分治，74年以來首位踏上中國大陸的中華民國卸任總統。

2年前管制屆滿 馬出境不需總統府核准 

依照國家機密保護法相關規定，馬英九出境管制已於2021年5月19日屆滿，馬英九此行赴大陸不再需要總統府核准，只需要在出發前二天、返台後七個工作日內，向總統府提出書面申報即可。總統府發言人林聿禪19日晚表示，總統府目前尚未接收相關訊息。

避免政治效應 馬不訪問北京

馬英九此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶與上海。為避免美中台敏感且錯綜複雜的政治效應，馬英九此行不會與中共總書記習近平舉行「馬習二會」。

據指出，馬英九深知訪問大陸會引發政治效應，他不希望到大陸祭祖的單純願望捲入國際和台灣複雜的政治紛擾，甚至成為台灣部分陣營政治攻擊目標，藉此影響明年大選，決定此行不訪問北京，單純定調赴大陸祭祖。

馬英九基金會這三年推動青年學子培育，「大九學堂」有百餘位學員參與。馬英九認為，兩岸之間年輕人的交流已中斷多年，若能藉這次訪問大陸機會，帶領台灣青年學子與大陸學子交流，也讓大陸民眾重新體會「兩岸之間最美麗的風景是人」；尤其是年輕一代之間，不該是敵意相向或劍拔弩張，有交流，有對話，很多因為政治因素干擾的敵意就會減緩，這才是兩岸之間原本應有的面貌。

憂兩岸敵意 帶台灣學子大陸交流

馬英九將帶領「大九學堂」青年學子參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，並訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與大陸學生交流。

相關人士指出，馬英九認為兩岸因為政治紛擾與疫情因素，學生交流中斷多年，兩岸人民敵意上升，讓他甚感憂心。馬英九卸任總統後在東吳大學擔任講座教授，許多陸生與台生一起上課，讓他對兩岸青年交流的效果與重要性感受深刻。馬英九認為兩岸年輕人彼此交流，相互了解，學生多一分接觸，兩岸就多一分情誼；友誼愈深厚，衝突發生的機率就愈低。

馬英九今年7月將滿73歲，他從事兩岸工作多年，從未去過大陸，也是台灣極少數未曾訪問大陸的政治人物。基於為人子孫孝道與年過70等考量，此時赴大陸祭祖實屬必要，隨行成員包括馬英九基金會最高顧問曾永權、馬英九基金會執行長蕭旭岑等人。

馬英九 北京 武漢

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