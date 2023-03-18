美反對中國調停計畫 習近平訪俄後可能與澤倫斯基通話

美國表示反對中國提出的俄烏無條件停火方案，認為等於讓俄羅斯使用武力奪取烏克蘭約17%的領土合法化。圖為在被俄羅斯占領的烏克蘭土地克里米亞，學生們今年3月15日出席音樂會時，人手一面俄羅斯國旗。(歐新社)

中國外交部17日宣布國家主席習近平 下周將前往莫斯科訪問，與俄羅斯 總統普亭會談後，美國立即明確表態反對中國提出的俄烏停火建議，認為那個建議有利於俄羅斯；白宮呼籲習近平也應與烏克蘭 總統澤倫斯基對話。

美國一直以來要求中國發揮建設性作用協助解決俄烏戰爭，然而中國2月24日發布針對烏克蘭危機的12點和平倡議，即中國版「烏克蘭和平計畫」之後，華盛頓即不斷提出質疑，現在更公開表示反對。

中國外交部發言人汪文斌表示，習近平此次訪俄，是為了「和平」而去。這是俄國對烏克蘭發動全面侵略以來，習近平首度對俄進行國事訪問。

美國表示反對中國提出的俄烏無條件停火方案，認為等於讓俄羅斯使用武力奪取烏克蘭約17%的領土合法化。圖為烏克蘭東部的盧甘斯克去年7月被俄羅斯占領後，居民在陽台掛出俄羅斯國旗。(美聯社)

白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby)17日向媒體說，「若現在停火，實際上是承認俄羅斯所獲得的戰爭成果及其以武力征服鄰國領土的企圖，從而允許俄軍繼續占領烏克蘭的主權領土」。

柯比說，目前無條件停火，等於讓俄羅斯使用武力奪取烏克蘭約17%的領土合法化，實際上是認可俄羅斯征服他國。

他說並非代表烏克蘭總統澤倫斯基發言，但美國會建議澤倫斯基在目前衝突的緊要關頭，若要簽署(停火)協議就必須謹慎。

「華爾街日報」日前報導，習近平結束對莫斯科訪問之後，可能與澤倫斯基通話，但尚未經證實。

柯比指出，美國認為中國提出現階段停火的主張，不會是邁向持久和平的一步，反而令俄羅斯利用停火進一步鞏固在烏克蘭的陣地，重整及部署軍隊，在合適時機再對烏克蘭發動攻擊。他說，「這不是我們認為邁向公平與持久和平的一步」。

柯比也對習近平下周到莫斯科的調解努力表示懷疑，強調任何有意義、關乎和平的會議，都必須包括烏克蘭總統澤倫斯基參與。他希望習近平也能聽取烏克蘭方面的意見，這一點非常重要，因為他不能僅從俄方角度考慮，也要考慮烏方的意見。

他重申︰「我們當然不支持中國要求的停火呼籲以及在莫斯科舉行的會議，因為這只會讓俄羅斯得益。」

柯比說，美方擔心中國正在認真考慮直接向俄羅斯提供致命武器，但暫時沒有證據顯示中方決定軍援俄羅斯。

烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)透露了與中國外長秦剛早前通話的內容，烏方重申了領土完整原則的重要性，也說明了澤倫斯基對結束戰爭的和平方案，其中要求俄羅斯從所有占領的烏克蘭領土上撤軍。