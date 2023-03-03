司法部長訪烏會澤倫斯基 重申要追究俄戰爭罪

司法部長加蘭德(右)應烏克蘭總檢察長科斯廷(Andriy Kostin，左)之邀，3日突訪烏克蘭西部城市利維夫，參加追究俄國戰爭罪行的司法會議。(路透)

司法部 長加蘭德(Merrick Garland)應烏克蘭司法部之邀，3日突訪西部城市利維夫(Lviv)，參加追究俄國 戰爭罪行的司法會議，另與烏國總統澤倫斯基 會晤；澤倫斯基在夜間對全國演說中表示，各國司法部長利維夫之會，是要確保國際法院順利懲罰俄國犯下戰爭罪的罪犯。

有線電視新聞網(CNN)報導，加蘭德抵達利維夫後，與澤倫斯基會合，參加「為正義團結大會」(United for Justice Conference)；司法部官員表示，加蘭德另舉辦幾場會議，重申美國決心追究俄國，要莫斯科為邪惡、肆意侵略鄰國所犯行，負起責任。

美聯社報導，澤倫斯基在演說中表示，利維夫會議是向俄國放話，要莫斯科因戰爭罪而面臨國際起訴；「吾人將盡一切確保國際刑事法院成功處罰俄國戰犯」。

澤倫斯基指出，利維夫會議的要旨在追究責任，俄國及其高層的罪咎屬個人性質，侵略烏克蘭，對烏國人民犯下恐怖罪行。

加蘭德此行之前近兩周，拜登總統才突訪基輔；拜登內閣數名閣員多次在戰爭爆發一年中訪問烏國，財長葉倫最近也前往基輔，會見澤倫斯基。

加蘭德1日才在參院司法委員會上作證，表示自己相信俄國政府犯下反人類罪行，司法部支持海牙方面的行動，偵辦並起訴那些罪行。

澤倫斯基：俄罪行已逾7萬件

澤倫斯基指出，迄今記錄到的俄國戰爭罪行已超過7萬件，但不幸的是，烏克蘭目前還不知戰爭罪的總規模；很大一片國土仍遭占領，官方現在無法可靠地預測，把占領者逐走之後，會發現俄國人犯了多少罪。

除加蘭德以外，其他與會者有英國司法部長維多莉亞‧普連提斯(Victoria Prentis)、西班牙司法部長歐提茲(Alvaro Garcia Ortiz)、歐盟司法專員雷恩德斯(Didier Reynders)

同一時間，聯合國副發言人哈克(Farhan Haq)表示，聯合國人道工作者報告，烏國正遭圍攻城鎮巴赫穆特(Bakhmut)傳出「激烈戰鬥」，少數幾位聯合國人道夥伴正在當地，專注於把最脆弱人民由交戰區撤走。