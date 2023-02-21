拜登突現身基輔 凸顯美方立場「打多久、挺多久」

美國總統拜登（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）20日在基輔開聯合記者會時握手致意。（Getty Images）

拜登 總統20日突訪基輔，會晤烏克蘭 總統澤倫斯基。在24日俄烏戰爭滿周年前夕，拜登除了又送上相當於5億美元的新軍援，還凸顯華府準備好繼續支持基輔驅逐入侵的俄軍，「打多久、挺多久」。儘管這次的「大禮包」沒有烏克蘭念茲在茲的F-16等美製戰鬥機，但紐約時報分析，拜登此行的主要目的，是在美國國內開始質疑援烏、歐洲開始施壓烏克蘭談判之際，向烏克蘭表明美國將力挺烏克蘭奮戰到底。

紐約時報說，值此俄烏戰爭關鍵時刻，部分美國最忠實的盟友已轉而施壓基輔，希望烏克蘭和俄國 展開和平協議談判，其中恐包括將其領土讓給俄國。澤倫斯基因此在日前接受BBC專訪時強調絕不妥協，不會放棄任何烏克蘭領土。

另外在美國國內，一月甫就任聯邦眾院議長的麥卡錫與其共和黨若干國會同僚，均已要求拜登停止給予烏方在軍援上的「空白授權」，並反對將美國納稅人的血汗錢砸到一場距離美國本土遙遠的戰爭。但也有人抱持另一派意見，認為美方有必要提供更多援助。當前拜登即處於各方壓力的拉鋸下。

美國駐烏克蘭前大使赫普斯特說，拜登需要更直接地闡述挺烏克蘭對美國利益至關重要的箇中原因，不是只講「打多久、挺多久」，而是明言「烏克蘭獲勝」或「給予普亭一場戰略失敗」，與美國利益息息相關。

拜登此時突訪基輔，亦有和俄國總統普亭互別苗頭的意味。普亭21日將發表演說，預料會談到俄國在烏克蘭的戰果，而有些跡象顯示，俄軍已啟動春季攻勢。

拜登的基輔行，類似美國前總統布希、歐巴馬和川普訪問戰區模式，這幾位前總統都曾在事前保密到家下突訪伊拉克與阿富汗，除慰問美國駐軍，還會晤當地領袖。布希2003年「感恩節」訪伊，保密程度幾乎滴水不露，連其美國特勤局的隨扈當時都以為他還待在德州克勞福鎮的農場。歐巴馬2010年則從美國總統的度假地點「大衛營」直飛阿富汗首都喀布爾。

另外，澤倫斯基去年耶誕節前「快閃」訪美後，國會在兩天內就通過高達近500億美元的對烏追加緊急援助，其中大多為軍事裝備，接下來外界將關注拜登和國會將端出什麼新的援烏「禮單」。白宮國安會發言人柯比說，外界21日會聽到拜登提供烏克蘭「持續、具體的支持」。