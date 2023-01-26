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高層數度忽視男童有槍警告 維州中槍教師告公校

記者張筠／維州報導
25歲維州教師澤溫爾在課堂上被六歲男童射傷，她25日表示將提告公校系統。(美聯社)
25歲維州教師澤溫爾在課堂上被六歲男童射傷，她25日表示將提告公校系統。(美聯社)

日前被六歲男童開槍射傷的維州教師澤溫爾(Abigail Zwerner)25日透過律師表示，澤溫爾計畫控告紐波特紐斯市(Newport News)公校系統；該律師表示，案發當天，教職員曾三次警告學校高層主管，稱該男童有槍，會對其他學生構成威脅，但「高層主管不予理睬」。

25歲的澤溫爾是紐波特紐斯市Richneck小學的教師，1月6日在課堂上被六歲的男童開槍射中受重傷，子彈擊中她的手部和胸部上方，醫院發言人表示，澤溫爾在醫院接受近兩周的治療後，情況穩定，現已回家休養。

澤溫爾的代表律師托斯卡諾(Diane Toscano)25日表示，案發當天，學校職員三次警告高層主管，該六歲男孩有槍，且對其他學生造成威脅，但高層主管卻「被冷漠麻痹」，對此置之不理，既沒有報警，也沒有把該男孩帶出教室，或封鎖校園排查隱患。

維州教師澤溫爾的代表律師提斯卡諾說，教職員曾三次向學校官員匯報男孩有槍，但公校官...
維州教師澤溫爾的代表律師提斯卡諾說，教職員曾三次向學校官員匯報男孩有槍，但公校官員卻冷漠不作為。(美聯社)

托斯卡諾說，澤溫爾當天上午11時15分首先向學校高層主管匯報該男孩有槍，並稱男童威脅要打另一個孩子，但學校未採取任何行動，一小時後，另一名教師報告該校高層主管，表示她已搜索男孩書包，且懷疑在書包接受檢查前，男童已把將槍枝藏在口袋，「學校高層主管低估了教師們的檢舉，對校內有槍的情況不夠重視」。

當天下午1時許，另一名教師向學校高層主管表示，因持槍男孩威脅一名學生使其「嚇哭」，還警告該生「如將此事告訴其他人，就要打他」，但學校高層主管接到檢舉後仍無動於衷。

托斯卡諾表示，後來又一名教職員要求學校高層主管再次搜索男孩書包，卻遭高層主管以「快要放學」為由，未及時處理此事；大約一小時後，澤溫爾就在一群驚慌失措的孩子們面前被男童開槍打傷。

執法高層主管表示，男童使用的槍枝是其母親合法購買的武器，上周男孩家人通過律師發表聲明稱，該槍枝置於安全之處，他們的兒子有嚴重殘障，平時上課需要父母一方陪同，案發那周剛好是他們沒有陪同的第一周，對此案件男孩家人深感抱歉和遺憾。

男孩家人的代表律師艾倫森(James Ellenson)表示，據他理解，男孩所用的作案槍枝之前是放在他母親衣櫃中，一個高六呎的架子上，且扳機上鎖，需鑰匙才能打開。

紐波特紐斯市公校教育總監派克(George Parker III)此前表示，至少一名教師在案發前知道男孩有槍，但學校高層主管搜索其書包後並未發現武器；警方表示，在槍擊案發生前，沒有接到公校的任何報案或線索。

紐波特紐斯市公校教委會25日晚召開特別會議，針對辭退派克的事務投票，未來也將投票選出臨時代理的教育總監。

波特 公校 教育總監

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