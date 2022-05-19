拜登選定印太經濟架構談判代表群 這位華裔女性入選

彭博資訊報導，美國總統拜登在出發前往亞洲地區訪問之前，選定了袁曉楹（Sharon Yuan，暫譯）擔任首席幕僚談判代表。取材自袁曉楹inkedin

美國50多位參議員簽署了一封聯名信，敦促美國總統拜登 將台灣納入擬議的「印太經濟架構」（IPEF）之中。知情人士向彭博新聞透露，美國總統拜登在出發前往亞洲地區訪問之前，選定了袁曉楹（Sharon Yuan，暫譯）擔任首席幕僚談判代表，代表美國政府對外協商其所倡議的IPEF。 袁曉楹具長期財政部工作資歷，曾經參與美國現已退出的跨太平洋夥伴（TPP）事務。

據了解， 袁曉楹已被聘來監督IPEF的重點幕僚層級作業。即將要展開的協商還需要商務部 與美國貿易代表署等跨部會人力。一位要求匿名的官員表示，美國貿易代表署方面，會由負責東南亞與太平洋的助理貿易代表沙克爾福德（Dawn Shackleford）輔佐副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）帶領署轄人員的參與；商務部則未立即回應彭博的採訪要求。

IPEF是拜登政府對抗中國在亞洲地區影響力的一環。之前美國在前總統川普執政時期退出TPP區域合作協議，不再加入。美國協商IPEF的部會分工是，商務部負責乾淨能源、供應鏈韌性、脫碳、基礎建設、租稅與反貪腐。貿易代表署負責公平交易與貿易韌性。拜登政府也關注數位經濟議題，像是在地化和跨界資訊流動。

袁曉楹是一名律師，過去一年擔任顧問公司Asia Group總裁。Asia Group的共同辦人坎貝爾（Kurt Campbell）現在是白宮國安會亞太事務協調官。沙克爾福德曾任貿易代表助理，業務範圍是世界貿易組織（WTO）與多邊事務。

商務部長雷蒙多 與貿易代表戴琪則會隨拜登出訪。拜登預計會在訪問南韓與日本的五天行程中，正式宣布推動建立「印太經濟架構」，這個美國最新倡議的區域經濟合作模式。

美國總統拜登將在亞洲訪問行程中，正式宣布建立新的印太經濟架構。 路透