挺川眾議員史提法尼克 當選眾院共和黨團主席

紐約州國會女眾議員史提法尼克，14日取代麗茲錢尼，當選眾院共和黨團主席。(路透)

眾院共和黨 人14日表決，力挺前總統川普 的聯邦眾議員艾麗斯．史提法尼克(Elise Stefanik，紐約州)14日輕鬆以134比46票晉升為黨團主席，打敗競爭對手羅伊(Chip Roy，德州)，取代麗茲．錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)成為共和黨團第三號人物；這也凸顯共和黨為了勝選，日益向川普靠近。

36歲的史提法尼克過去表決傾向溫和派，除了得到川普支持，也獲得眾院共和黨團領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)、眾院黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)與挺川普的聯邦眾議員喬丹(Jim Jordan)等大人物強力支持；她的對手羅伊屬於極右派自由黨團(House Freedom Caucus)，而且極不受川普所喜。

紐約時報指出，有別於2016年川普甫贏得黨內總統提名時，史提法尼克抱持懷疑且不願提及川普姓名的姿態，她14日剛獲選為黨團主席後就表示：「選民決定共和黨領袖，而川普總統則是他們引頸期盼的領袖。」

她又說：「我支持川普總統，選民也支持川普總統；他是共和黨重要的聲音，我們期盼與他合作。」

史提法尼克獲選為黨團主席成為錢尼遭罷黜的高潮；錢尼駁斥川普的選舉謊言，並堅稱要讓川普在黨內無立足之地，此話惹怒不少黨內同仁。

史提法尼克從政以來，從一度為共和黨主流的建制派變成敢言的川普支持者，如今迅速取代錢尼，這番轉變反映出她與共和黨對川普的態度：過去一度批評川普的人紛紛閉嘴，以免遭支持川普的基層攻擊，或甚至進一步改變立場以吸引川普的狂熱支持者。

共和黨人希望史提法尼克能夠轉移錢尼遭拔職的關注度，為共和黨在2022年選舉注入動力並拿下眾院。

不過共和黨分裂恐再持續，羅伊參選象徵極右保守派會爭取影響力，錢尼遭逐出黨內領導層的緊張情緒也難立刻煙消雲散。

錢尼表示會繼續留在國會，以共和黨建制派砥柱與前副總統錢尼女兒的身分，不讓共和黨受到川普左右，並阻止川普2024年重返白宮；錢尼並未參加14日的黨內會議。