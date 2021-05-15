我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

挺川眾議員史提法尼克 當選眾院共和黨團主席

編譯郭宣含／綜合14日電
紐約州國會女眾議員史提法尼克，14日取代麗茲錢尼，當選眾院共和黨團主席。(路透)
紐約州國會女眾議員史提法尼克，14日取代麗茲錢尼，當選眾院共和黨團主席。(路透)

眾院共和黨人14日表決，力挺前總統川普的聯邦眾議員艾麗斯．史提法尼克(Elise Stefanik，紐約州)14日輕鬆以134比46票晉升為黨團主席，打敗競爭對手羅伊(Chip Roy，德州)，取代麗茲．錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)成為共和黨團第三號人物；這也凸顯共和黨為了勝選，日益向川普靠近。

36歲的史提法尼克過去表決傾向溫和派，除了得到川普支持，也獲得眾院共和黨團領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)、眾院黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)與挺川普的聯邦眾議員喬丹(Jim Jordan)等大人物強力支持；她的對手羅伊屬於極右派自由黨團(House Freedom Caucus)，而且極不受川普所喜。

紐約時報指出，有別於2016年川普甫贏得黨內總統提名時，史提法尼克抱持懷疑且不願提及川普姓名的姿態，她14日剛獲選為黨團主席後就表示：「選民決定共和黨領袖，而川普總統則是他們引頸期盼的領袖。」

她又說：「我支持川普總統，選民也支持川普總統；他是共和黨重要的聲音，我們期盼與他合作。」

史提法尼克獲選為黨團主席成為錢尼遭罷黜的高潮；錢尼駁斥川普的選舉謊言，並堅稱要讓川普在黨內無立足之地，此話惹怒不少黨內同仁。

史提法尼克從政以來，從一度為共和黨主流的建制派變成敢言的川普支持者，如今迅速取代錢尼，這番轉變反映出她與共和黨對川普的態度：過去一度批評川普的人紛紛閉嘴，以免遭支持川普的基層攻擊，或甚至進一步改變立場以吸引川普的狂熱支持者。

共和黨人希望史提法尼克能夠轉移錢尼遭拔職的關注度，為共和黨在2022年選舉注入動力並拿下眾院。

不過共和黨分裂恐再持續，羅伊參選象徵極右保守派會爭取影響力，錢尼遭逐出黨內領導層的緊張情緒也難立刻煙消雲散。

錢尼表示會繼續留在國會，以共和黨建制派砥柱與前副總統錢尼女兒的身分，不讓共和黨受到川普左右，並阻止川普2024年重返白宮；錢尼並未參加14日的黨內會議。

紐約州國會女眾議員史提法尼克。(路透)
紐約州國會女眾議員史提法尼克。(路透)

川普 共和黨 眾院

上一則

反川大將錢尼：不會參選2024年總統大選

下一則

以巴衝突延燒西岸 以軍160架戰機狂轟40分鐘

延伸閱讀

挺川盟友使出「美人計」揪不忠者 前國安顧問中計

挺川盟友使出「美人計」揪不忠者 前國安顧問中計
佛州州長德桑提斯現身電視里民大會 角逐2024意味濃厚

佛州州長德桑提斯現身電視里民大會 角逐2024意味濃厚
白宮高官：美與台交往都是基於美國利益

白宮高官：美與台交往都是基於美國利益
聯邦點頭 哈德遜新隧道專案可進入設計階段

聯邦點頭 哈德遜新隧道專案可進入設計階段

熱門新聞

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒13日晚間在阿拉巴馬州落網，他在拘留前拍照時，臉上露出一抺詭異的微笑。(警方提供)

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

2021-05-14 18:11
八卦媒體爆料，指微軟共同創辦人比爾蓋茲(左)和妻子梅琳達(右)的離婚是「不友好分手」，梅琳達和家人對蓋茲做的很多事情都很憤怒。(美聯社)

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

2021-05-07 02:25
拜登總統10日在白宮發表談話指出，正在領取失業救濟的民眾，如果遇到「適合工作」，就應把握就業機會，否則將喪失失業津貼。(路透)

拜登：不積極「找工作」 將失去失業金

2021-05-10 23:38
聯邦疾病防治中心(CDC)日宣布，已完成疫苗接種者可在室內外集會脫下口罩，但仍須配合州、地方、企業與店家防疫規定。(Getty Images)

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

2021-05-14 09:21
聯邦疾病防治中心(CDC)13日更新防疫指南，表示已完成新冠疫苗接種者(打完兩周後)可不受限制、安全恢復正常生活，即室內外不需要戴口罩，也不需要與人保持距離。圖為在波士頓街上的民眾。美聯社

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

2021-05-13 20:34
在川普彈劾案中投下贊成票的共和黨懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，12日上午遭共和黨眾院黨團撤銷領導地位。美聯社

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

2021-05-12 11:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去
紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定