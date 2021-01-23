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WSJ：北京擬派楊潔篪 赴美推動拜習會

編譯盧炯燊／綜合22日電
華爾街日報報導，中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，可能訪美推動拜習峰會。(路透)
華爾街日報報導，中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，可能訪美推動拜習峰會。(路透)

華爾街日報援引知情人士透露，北京為改善陷入冰點的中美關係，有意派遣資深外交官楊潔篪到華盛頓，與新任總統拜登的高級幕僚會晤，推動中國國家主席習近平與拜登舉行峰會。

據悉，北京去年12月已有想法派遣中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪到華府；消息指出，在習近平12月祝賀拜登當選總統後，便透過駐美大使崔天凱傳遞信件及透過中間人提出這個想法。

在川普政府期間，楊潔篪訪美帶的信息是以貿易問題為首要任務；而隨著拜登以氣候變遷及新冠疫情為執政主軸，楊潔篪帶來的信息亦以此為重點，以能促成拜習會。

消息人士指出，中方官員透過秘密外交渠道提出舉行拜習會，但仍未向拜登剛在白宮成立的國家安全小組或其他政府機關提出正式要求；據了解秘密渠道的人士透露，美方並不急於舉行拜習會。

其中一名知情人士指出，中方對與拜登政府的交往一直態度謹慎，主要是鑑於兩國的嚴重分歧，加上擔心美方拒絕拜習會的要求。

儘管如此，派楊楊潔篪訪美的想法，仍凸顯了北京希望迅速穩定與華盛頓的關係。

北京一直期望擺脫中美關係動盪局面的困擾，以便集中力量在疫情過後重建經濟；對習近平而言，恢復與美國總統的工作關係至關重要，確保他未來兩年，在準備出任第三屆國家主席時有平穩的發展及局面。

但到目前為止，白宮不願意馬上跟中國高級官員會晤，更不用說安排拜習會；拜登也曾表示，他將首先與盟國舉行會議，討論包括如何共同對抗中國的問題。

此外，拜登的國家安全小組尚未完全成立，國務卿布林肯(Antony Blinken)的提名尚未獲參院確認，其餘與中方打交道的副部級官員也同樣未任命，因此美中官員會晤無從談起。

布魯金斯研究院學者、中國問題專家杜大偉(David Dollar)認為，中國期望先透過拜登的優先事項，例如氣候變遷及應對疫情等作出努力，藉此改善整體關係，而不再是川普時代以進口更多大豆，因為這已是過去。

拜登 中國 北京

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