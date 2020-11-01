1天衝4地造勢 川普：贏賓州就贏了！賓州將拯救美國夢

大選最後關頭，川普總統力拚連任，31日連跑四場競選造勢活動。圖為川普在關鍵州之一賓州的Waterford Township市，分贈「美國再偉大」的紅帽。(美聯社)

大選倒計時三天，川普 總統31日再赴關鍵州賓州 造勢，一天之內走訪四地，並說賓州「將拯救美國 夢」；他還宣稱費城將是選票造假的溫床，攻擊賓州的民主黨州長將竄改郵寄選票，告誡支持者要謹慎小心，鼓勵他們在大選當天到現場投票；他也重申美國已扭轉疫情(round the turn)，稱自己就是「活生生的好例子」(physical specimen)。

川普在首站巴克斯郡(Bucks County)的演講地點選在當年「華盛頓率軍橫渡德拉瓦河(Washington Crossing the Delaware)」的附近，並將此次大選與這一獨立戰爭時期扭轉戰局的重大事件做類比，指那是一個艱難、暴力之夜，但人們決心生活在一個權利歸屬人民的國家。

來源：LevittownNow.com & NewtownPANow.com YouTube

「這一無價傳承三天後就將危如累卵，而偉大的紅色浪潮正在成形。」川普預測他將在賓州得勝，「三天後，這就是拯救美國夢的州」。

川普在賓州造勢時也多次示意鏡頭多拍全景，展示現場人潮擁擠；他延續早前多次在賓州造勢的主旋律，攻擊白登要禁止水力壓裂(fracking)開採天然氣，危及本地人生計，而自己不會終結水力壓裂，還會創造更多就業。

川普反覆說，「只要我們贏了賓州，我們就贏了。」但也暗示支持者，若自己輸了，就是行事卑鄙的民主黨人作祟。

川普31日先後在賓州巴克斯郡、伯克斯郡(Berks County)的雷丁(Reading)、巴特勒(Butler)和蒙特斯維爾(Montoursville)發表「讓美國再次偉大」的造勢演說，首站巴克斯郡是在前一晚臨時新增，四年前川普曾在該郡惜敗民主黨總統候選人喜萊莉．柯林頓，川普寄望至少在當地縮小與白登差距，以便在賓州其他由他占優勢的鄉村地區發力得分，並最終贏得整個賓州。

當天的後三站則是川普四年前以較大優勢取勝的地區，例如他在伯克斯郡得票率領先10%，在巴特勒領先37%。

川普在2016年以4萬4000票的微弱優勢贏得賓州，也成為自1988年以來首個拿下賓州20張選舉人票的共和黨總統候選人；Muhlenberg College/Morning Call在31日發布的最新民調顯示，白登繼續在賓州領先川普5%，但兩黨策士均預計，賓州將是一場難分勝負的硬仗。