世界日報雙親節感恩市集 5月盛大登場

圖為雙親節感恩市集活動資訊，歡迎大家前來采購。 本報資料庫

【紐約訊】為迎接母親節 與父親節 ，《世界日報 》將於5月2日（週六）與5月3日（週日）上午10點半至下午6點，在Sheraton LaGuardia East舉辦「雙親節 感恩市集」，免費開放民眾入場。協辦單位是天利廣告，媒體協辦是飯團外賣。活動以「感恩父母、家庭陪伴、品質生活」為主題，匯聚多元商家，打造集購物、美食、健康與文化於一體的社區盛會。以下為本次參展企業完整介紹與優惠內容：

太子牌威州花旗參

美國太子牌是唯一受威州參農官方認證的全國性品牌，以嚴謹品質成為全美銷量第一的花旗參品牌。秉持「全球優質品牌匯萃」的宗旨，美國太子行不僅是高質量花旗參的代表，更是國際天然保健品與高級禮品的資深代理商。

李錦記

李錦記將參與由世界日報主辦的雙親節感恩市集 ，與社區一同慶祝佳節。李錦記在市集現場會展示並販售多款精選產品及新上市即食、醬料，共享更多美味。

余仁生

余仁生（Eu Yan Sang）在新加坡創立於1879年，是亞洲首屈一指的綜合健康品牌。企業以「仁澤眾生」為核心使命，成功將傳統中藥轉化為現代健康養生方案，提供安全可靠的優質養生產品，暢銷全球。北美總代理華粵國際攜手品牌市場推廣麥愛田製作，於雙親節期間推出限時特價優惠。重點推廣余仁生旗艦產品—金牌白鳳丸及延彩白鳳丸，調理氣血、養顏固本；同場呈獻滋補養生系列瓶裝即食燕窩（上等及極品），滋陰養顏、補氣養血。送禮自用皆宜，為母親獻上健康心意。余仁生官網:www.euyansang.com

珠江橋牌

珠江橋牌系列產品是中國最知名品牌之一，也是50年代開始唯一代表中國出口到超過100個國家的醬油品牌，也是當年最有國際知名度的中國醬油品牌。也是最早進入美國市場的中國醬油品牌，歷史悠久，品質優良。

珠江橋醬油採用正宗天然發酵，古法曬製的傳統中國醬油，符合美國FDA要求的產品。系列產品一直廣受華人和洋人消費群的喜愛，也是中國餐廳大廚的好幫手。其中的生抽王，在香港曾經享有美譽：“開門七件事，梗有生抽王。”就是家喻戶曉的口頭禪。珠江橋牌的皇牌產品草菇老抽也是烹調上色的不二選擇，中國餐廳大廚必備的醬油。珠江橋系列在美國行銷超過60年，總代理美國華粵國際有限公司www.wyintl.com

ABI家庭護理公司

ABI 家庭護理公司致力於提供專業、溫馨且高品質的居家照護服務。針對長者及有特殊護理需求的人士，提供量身定制的全方位的個人照護、康復支持及陪護。

選擇 ABI，讓關愛延伸至家，專業經驗護理團隊讓僑胞在熟悉的居家環境中，享受尊嚴、安全且舒適的生活。

Burmese Breakfast & YourYu Inc.

現場體驗緬甸美食與服飾文化！即場沖泡道地香濃的緬甸咖啡、奶茶與特色小吃，帶您品味最真實的緬甸風味；同場更有限量版緬甸傳統優質布料時裝與衣裙發售，展現獨特民族魅力。精彩難得，萬勿錯過！

DMS 動力家電

享受美味珍珠奶茶+免费领取空调及烘干机！现场协助申请政府福利项目，符合条件设备与安装全免费，无额外费用。专业人员一对一指导，流程简单，当天即可办理。名额有限，先到先得，欢迎到场咨询申请。

Dr. Fuji Wellness

特别推出：买一送一、买大送小、折扣高达60%！惊喜不断，优惠不容错过。我们拥有35年的管理经验已将成千上万台高端按摩椅带入千家万户。致力于为社区居民提供优质、高效的健康产品，深受广大市民的喜爱与好评，成为社区内唯一的按摩椅厂家直销平台。歡迎光臨法拉盛新世界二楼的日本劳斯莱斯按摩椅王堆位联系我们了解更多。富士医生 646-824-8873。www.DRFUJI.com 成为健康生活的一部分，快来选购吧！

EmblemHealth安保健保

EmblemHealth (安保健保) 是美國最大醫療保險公司之一，超過80年的豐富經驗，為紐約及周邊地區的眾多居民提供高品質可負擔的醫療。安保健保秉持「以人為本」，注力於不同族群的健康管理。提供企業、個人及家庭保險，及紅藍卡與白卡等多元計畫。龐大的醫生與醫療機構網絡，確保會員能獲得及時專業及全方位的診療。

Ice Queen Ice Cream

即場泡製泰國創意甜品「炒冰卷」！製作時將液態冰淇淋倒在冷凍平板上迅速攪拌成薄片，然後捲成卷狀。口感細膩，入口即化，可依個人喜好加入水果、巧克力、餅乾等配料。除了味道美味，炒冰卷的製作過程也具有觀賞性，常成為街頭或餐廳的熱門甜品選擇，既好吃又好看。

iHealth愛健康

送給父母最好的禮物是：健康、長壽、抗老與年輕活力。我們與您分享一項嶄新的健康資訊，許多真實案例顯示已有不少人在血脂、膽固醇、血糖、睡眠品質、體重管理、老化困擾等方面獲得明顯改善。蒞臨「愛健康攤位」了解更多健康新知，您會有意想不到的收穫與驚喜！讓我們一起幫助偉大的父母親以及我們自己重拾健康、美麗與自信！

Mofa Cafe & Taiwanese Cuisine

Mofa Cafe 嚴選有機與安心藥材為基底，匠心打造養生茶飲與台灣特色美食。雙親節活動期間，現場推出專屬組合優惠。誠摯邀請您帶父母來品味天然草本的甘甜，用最健康的美味傳遞感恩心意！

Molina Health

提供醫療服務的最新資訊！大型美國醫療保險公司莫利納健保（Molina Healthcare）業務覆蓋全美超過20個州，擁有醫院及醫療服務提供者的強大網絡，實力雄厚、信譽可靠。穩定有保障、規模大、網絡廣、合作醫生和醫院多，就醫方便、福利完善，很多計劃費用低甚至0保費，專注社區服務，特別適合華人群體。

WIJO Ginseng

花旗參及純天然蜂蜜特價優惠！現場免費試飲花旗參茶！精選優質花旗參與天然蜂蜜，滋補養生、清潤提神、提升免疫力，天然無添加，安心健康之選。精美禮盒送禮自用皆宜。歡迎蒞臨體驗，不容錯過！

中港粵式美食

限量供應：正宗港式美食、咖哩魚蛋、麻辣豬手、彩虹冰粉、千層蛋糕、雪花酥、雪媚娘。

北美淨水器

活動當天下單即可享好禮贈送，精選實用禮品回饋支持與信任。現場還有專屬優惠和驚喜掃碼，數量有限，送完為止。

快車道粗糧煎餅

QUICITOP快車道粗糧煎餅位於紐約法拉盛，是一家專注天津風味粗糧煎餅果子的華人小吃店，主打健康五穀粗糧搭配。煎餅外脆內軟，可搭配多種配料，價格親民，並提供多款北方特色小吃，深受食客喜愛。

亞美醫師協會慈善基金會CAIPA Foundation

是一家非營利組織，致力於透過醫療教育指導、健康宣導來提升醫療服務的普及性，積極推動社區健康發展，促進醫療資源及健康知識的教育，倡導尊重亞裔多元文化，凝聚亞裔社區力量，並持續推進各項社區健康醫療服務計劃，以提升美國亞裔社區的整體健康意識與福祉。

本基金會以服務亞裔社區的醫療健康為核心使命，致力為紐約市及周邊亞裔社區提供高品質、切合社區需求的健康教育、醫療知識普及與服務。

悟空教育

現場可免費預約價值$208兩科精品課程，完成試聽可領取專屬學習禮包。悟空教育專注3-18歲青少兒國際在線教育，三大課程體系覆蓋全球，深受家庭信賴。

菩提禪修

吉祥法物結緣：由菩提禪修創始人大修行者金菩提宗師開光加持吉祥法物，隨身佩戴，護佑平安吉祥，為家庭帶來福報與幸福。

陽光鈎針小店

母親節推出手工鉤織花束、玩偶及毛線包等商品，花束八五折，小玩偶低至$5起，為節日準備溫馨手作禮物。

飯糰外賣 Fantuan Delivery

成立於2014年，現已覆蓋全球多個城市，為北美大型華人生活服務平台。活動期間推出66美元優惠券包，提供外賣與生活便利服務。

緬甸翡翠玉器

提供多款節慶飾品，包括金飾、珍珠、玉石及水晶等，滿額消費即贈禮品，適合節日選購。

錦繡假期

提供機票、郵輪、跟團及簽證服務，並推出多項特惠：紐約至拉斯維加斯機票加酒店套票、歐洲與日韓台行程買一送一及簽證優惠方案。

主辦方世界日報表示，參與世界日報攤位活動，還可免費獲得一個精美tote bag。本次市集匯聚超過數十家品牌，優惠力度集中釋放，許多產品與服務均為活動限定價格。活動不僅提供購物便利，更結合健康資訊、美食體驗與家庭互動，讓民眾在節日前夕一次滿足多元需求。

「雙親節感恩市集」誠邀社區民眾攜家人一同參與，在輕鬆愉快的氛圍中挑選心意好禮，共度充滿感恩與陪伴的溫馨週末。