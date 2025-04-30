調查：4成美國人懷疑亞裔忠誠度創高 憂對原籍國更忠誠

亞裔美國人基金會1日發布最新調查，顯示美國民眾對亞裔的忠誠度懷疑增加。(亞裔美國人基金會提供)

亞裔 美國人基金會(The Asian American Foundation，簡稱 TAAF)1日發布「美國亞裔社會追蹤指數」(STAATUS Index)調查報告顯示，40%的美國人認為亞裔對原籍國的忠誠度高於對美國的忠誠，創歷年新高。這一數字從2021年的21%快速上升，顯示美中地緣政治緊張對亞裔社群產生直接影響。

「美國亞裔社會追蹤指數」揭露美國社會對亞裔美國人、夏威夷原住民與太平洋島民(AANHPI)持續存在的認知鴻溝與歧視問題。

這項調查從2021年開始推出，至今邁入第五年。本次調查訪問了4909名居住於美國、年齡在16歲及以上的成人樣本，受訪者均透過線上問卷進行，調查時間為2025年1月22日至2月25日。

該調查呈現幾個觀察重點：

對亞裔忠誠度的懷疑加劇

40%受訪者稱亞裔對原籍國的忠誠度比對美國高。2021年疫情期間首度調查時的比率僅為21%。28%的美國人部分同意「亞裔美國人對非亞裔人士不夠友善」，而今年最常被提及的理由是：許多亞裔美國人(51%)似乎只和其他亞裔互動。

對許多美國人來說，「亞裔美國人」主要指的是東亞裔，其中以中國裔美國人(46%)的比率最高，即使按照美國人口普查 的數據，如今已是亞裔最大族群的印度裔美國人，卻僅有6%的受訪者提及印裔是「亞裔美國人」。

隨著美中關係惡化，超過四分之一的美國人擔心中國裔美國人對美國社會構成威脅，特別是在國家安全方面。

超過四成的美國人支持立法禁止某些國家(包括中國)公民購買美國土地。僅有44%的美國人強烈同意「二戰期間對日裔美國人的強制拘禁是錯誤的」。

種族歧視 與安全感落差仍然巨大

美國人越來越覺得亞裔美國人受到公平對待，但亞裔美國人仍普遍感到不安全，且逾三分之二擔心未來五年內會遭遇歧視。

48%的美國人認為亞裔美國人受到「公平對待」，比2021年的30%明顯上升。但接近一半(49%)的亞裔美國人在過去一年因種族遭到辱罵，36%曾被騷擾或威脅，15%遭受身體攻擊。

63% 的亞裔美國人表示，公共交通(33%)和網路(26%)是他們最擔心安全的地點。63%的亞裔美國人覺得在未來五年內，自己有可能因種族、族裔或宗教背景遭受歧視，相比之下白人僅為33%。

亞裔美國人(40%)遠低於白人(71%)「完全同意」自己屬於美國的一份子，且最不容易在社交媒體、鄰里間感受到歸屬感。

認知落差與文化理解的缺口

每四位美國人中就有一位沒有亞裔美國人的親密關係(如朋友、鄰居、同事或家人等)，42% 的人無法說出一位知名的亞裔美國人。

五年來，最常被提到的名人仍是成龍(11%，且他並非美國人)和李小龍(6%)。美國人對歷史的認識也很薄弱：53% 的人無法說出任何涉及亞裔美國人的重要歷史事件或政策。