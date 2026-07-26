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移民專頁／夫妻分居兩地 申請婚綠需更強證據

鄭毅律師主答
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讀者問：

配偶是美國公民，我是H-1B持有人。我在申請婚姻綠卡，已經歷兩次面試，最近被安排了上門 visit(field verification)。那天我不在家，沒見到officer。之後我被要求我單獨去一次，提供新的婚姻存續證明。我們狀況其實是：結婚快三年，前兩年一起住(有lease和utility)，2025年開始分居(工作和照顧家裡老人原因)。現在我們主要靠每月見面(機票、照片)、打電話、微信聊天(中文)。我們的二次面試表現其實還可以，但官員一開始比較harsh，現在有點擔心是不是被重點審核了。想問兩個問題：1.二面之後+家訪+單獨verification常見嗎？這是risk比較高的case？2.分居couple如果主要靠聊天紀錄、見面紀錄證明婚姻，這還OK嗎？

答：

你被要求兩次參加面試，移民局上門核查，並要求單獨去補材料，確實屬於被加強審核的情況。很有可能是第一次面試時，你們有些問題沒有回答好，再加上最近一年分居，移民官需要進一步確認婚姻的真實性。尤其是目前，移民局對於婚姻綠卡申請，加強了反詐欺核查。

但這並不等於綠卡申請會被拒絕。在實踐中，許多夫妻分居，申請仍被順利批准。主要是證明因為客觀原因分居，並有持續聯繫和見面。如有可能，需盡量提供更多更強的證據，證明婚姻的真實性，包括寫一份詳細解釋，說明你們為什麼分居、是否是暫時的、是否有計畫恢復同居。提供更多的財務關聯的證據，如聯合銀行帳戶、聯名信用卡、轉帳紀錄、聯合報稅等；提供更多的生活融合證據，如共同保險等。更多的見面證據，包括住飯店紀錄，一起消費(餐廳、購物)，家人參與的活動及親友的證明等等。

精華 FAQ

  • 是，這通常表示移民局已把案件列入較高強度審查。常見原因包括面試答覆不一致、婚姻關係證明不足，或近年分居情況需要再確認真實性。

  • 可以作為證據的一部分，但通常不夠強。移民局更看重分居原因是否合理、關係是否持續，以及是否還有財務與生活上的共同連結。

  • 建議補交詳細分居說明、聯名帳戶、聯名信用卡、轉帳與報稅資料、共同保險、飯店與旅行紀錄、合照、親友證詞等，越完整越能佐證婚姻真實。

移民 綠卡 美國公民

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