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移民專頁／用了糧食券、白卡 辦綠卡恐被拒

記者胡玉立
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川普政府16日在「聯邦公報」宣布將恢復「公共負擔」(public charge)規定，綠卡申請人須證明自己不會成為「公共負擔」，政府可以拒絕對領取公共福利的移民發放綠卡。這些公共福利包括糧食券(SNAP)、聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱「白卡」）、住房援助等。相關政策訂20日公布，9月18日生效。此舉將使每年數十萬綠卡申請人面臨更嚴格審查，可能引發「寒蟬效應」，導致混亂和恐慌。

川普總統曾在2018年第一任期內，首次推出這項限制合法移民措施，並於2020年2月實施。後來這項規定在2022年民主黨總統拜登政府任內遭到撤銷。

美國公民及移民服務局(USCIS)在其X平台官方帳號發文表示，「在川普總統領導下，USCIS正在恢復移民須能自食其力的基本原則」，聯邦政府「重申自食其力(self-reliance)要求，以保護公共資源，終止任何形同鼓勵移民依賴美國辛勤納稅人的政策」。

美聯社報導，聯邦法律早已要求申請永久居留權或合法身分者，證明其不會成為公共負擔，但川普政府實施的規定涵蓋的福利項目更廣泛，可能導致申請資格被取消。

這項規定適用於在美國境內申請調整身分為合法永久居民的非美國公民，以及申請以移民或非移民身分入境美國的非美國公民，但國會豁免的特定類別人士則不受此規定限制。

國土安全部在2025年11月提案中估計，每年約有58萬8000名申請調整身分者將受到公共負擔審查。該提案認定，變更公共負擔政策可能產生「寒蟬效應」，導致約95萬移民家庭成員放棄公共福利。

為州政府和聯邦政府提供諮詢服務的Manatt Health機構估計，這項政策可能阻礙多達2600萬人，透過聯邦法律規定的福利計畫尋求醫療保健及食物住房等援助；這些人大約一半是美國公民，主要是兒童或居住在混合身分家庭裡的成年人。

不過，移民政策研究所(Migration Policy Institute)2020年研究指出，儘管「寒蟬效應」可能十分顯著，但受到規定恢復影響，因使用公共福利而被認定不符合綠卡申請資格的移民人數其實很少，估計最多只有16萬7000人；不到研究當時住在美國的2210萬名非公民的1%。

精華 FAQ

  • 這項規定要求綠卡或合法身分申請人證明自己不會成為公共負擔，政府可拒絕曾領取特定公共福利者的申請，審查範圍比過去更廣。

  • 內文提到的福利包括糧食券SNAP、聯邦醫療補助Medicaid，也就是白卡，以及住房援助等。若申請人使用這些資源，可能在審查時被認定不利。

  • 雖然研究認為實際因領福利被拒的移民比例不高，但政策可能引發寒蟬效應，讓許多家庭不敢申請合法可用的福利，進而影響醫療、食物與住房需求。

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