娛樂／北美票房復甦 小小兵、超少女卻失利

「小小兵&大怪獸」電影海報。（取材自豆瓣電影）

今年暑期檔捷報頻傳之際，兩大系列卻接連傳出票房不如預期的消息：環球影業旗下「小小兵&大怪獸」（Minions & Monsters，又譯「小黃人與大怪獸」）首映票房創新低；DC新片「超少女」（Supergirl，又譯「超級少女」）海內外成績同樣令業界失望。兩起事件放在一起，折射出即便在整體票房回暖的大環境下，品牌號召力也並非萬能的現實。

歡度國慶沒觀影 「小小兵」首映慘淡

由照明娛樂（Illumination）製作的動畫電影「小小兵&大怪獸」全球首映票房約1.59億美元，創了該系列的最低紀錄。如果一併算上「神偷奶爸」系列的話，成績也僅高於2010年上映的第一部（1.09億美元）。截至7月中旬，「小小兵&大怪獸」全球票房約2.83億美元。

今年的「小小兵&大怪獸」作為「神偷奶爸」及其衍生作「小小兵」系列的第七部作品，編劇兼導演皮耶爾科芬（Pierre Coffin）力求拍出新意，他在片中安插了大量致敬好萊塢 經典電影元素，令媒體和影評人讚譽有加，爛番茄的新鮮度高達91%便是最好的明證。

然而，這封寫給電影的情書似乎未能充分勾起觀眾的情懷，該片的觀眾映後打分雖也有A-級，但要知道，過往六部系列作品中，只有2017年的「神偷奶爸3」（Despicable Me 3）是同一級別，其餘都是A級。此外，爛番茄76%的爆米花指數，也說明觀眾這次並不完全買帳。

票房出師不利，可能與國慶日檔期脫不了關係，根據數據，數百萬美國人選擇在戶外慶祝「獨立宣言」簽署250周年這一歷史性時刻。整個周末，北美總票房僅1.21億美元，是今年3月以來第三低的周末，同比去年的檔期下降了23%。

好在環球影業的成本控制相當到位，「小小兵&大怪獸」的製作成本僅為8500萬美元，而該片首周周末三天的海外票房就有9842萬美元。表現最好的海外市場為中國，首映周末三天接連拿下日冠，票房達1.11億元人民幣（約1633萬美元）；總票房預測可達3.7億元人民幣（約5444萬美元），高於「玩具總動員5」（Toy Story 5）的2.97億元人民幣（4369萬美元）。

「小小兵&大怪獸」在中國表現亮眼，上映五天突破1.3億人民幣票房；圖為該片中國首映會。（取材自豆瓣電影）

除了中國，「小小兵&大怪獸」在德國（640萬美元）以及英國（580萬美元）也都有不錯的表現。回顧過往，該系列的海外票房總要佔到全球票房的六、七成，海外市場的號召力向來是「小小兵」系列商業成功的關鍵。

電影市場回暖 8年來首見影院翻新

雖然「小小兵&大怪獸」的首映不如預期，但整體而言，北美暑期檔至今，票房回暖的趨勢已相當明顯。經營聯鎖影院的Santikos Entertainment公司總裁羅伯萊曼（Rob Lehman）早前在接受媒體採訪時透露，今年年初，他們對於今年國內電影市場還存在觀望情緒，因此他們預留了一筆資金，準備翻新旗下影城，並增設高端格銀幕。最終，是「玩具總動員5」首周末北美票房拿下1.6億美元的佳績，給了他們巨大的信心，決定馬上就用掉這筆預留的資金。

他補充：「這些翻新和提升，此前我們已擱置多年了，事實上，自2018年以來就再未有過。」

過往幾年間，北美電影市場景氣不佳，拖累電影院線只能想方設法裁員增效，可是到了今年，影院忽然開始面臨客流激增、人手短缺的難題。萊曼表示，公司正加緊行動，以確保該連鎖影院旗下分布全美的28家影院，有能力迎接過去幾年不曾有過的持續觀影人數高峰。「現在是全員上崗的時候了。我們目前的員工總數已達1200人，這在我們公司歷史上是前所未有的規模。其實，從『極限返航』（Project Hail Mary，又譯「挽救計畫」）上映以來，我們的觀影人數就一直表現不錯，但最近幾周的勢頭尤為驚人。」

確實，今年上半年的北美總票房突破了46億美元，相比去年同期猛增21%。照此趨勢，今年全年的北美票房很有希望突破100億美元大關，成為疫情以來的頭一回。這也讓影院經營者全都信心滿滿，紛紛推進籌畫已久的翻新工程和銀幕增設工作，力求重振觀眾的影院體驗，吸引更多人成為回頭客。例如美國第二大的Regal院線，目前就掀起一輪影院翻新熱潮，在旗下多家影院增設IMAX銀幕和豪華可調節座椅。

疫情期間Regal院線旗下影院一度大規模關閉，如今隨著票房回暖，該院線已掀起翻新熱潮，力圖重振觀眾的影院體驗。（路透資料照片）

而且，這股因票房熱引發的影院擴軍，也並非僅限於大型連鎖影院。例如位於芝加哥的小眾獨立影院Music Box，過往走的是藝術影院路線，通常依賴經典老片重映來維持運營。如今，得益於「愛你致死不渝」（Obsession，又譯「著魔」）等爆款片的風靡，也有越來越多的年輕觀眾願意支持像他們這樣的社區性質的小影院。

至今，「愛你致死不渝」在Music Box影院擁有700個座位的主放映廳，已連續放映近三周，依舊幾乎場場爆滿。

甚至受其帶動，該影院第二放映廳內的老片重溫場次，觀影人數也不斷出現新高。為此，他們也決定擴大規模，盤下相鄰的店面，增設第三個放映廳，以支持更多的經典老片及特色影片的放映。

位於芝加哥45街的獨立藝術影院Music Box，幾乎以播放文藝片為主，近期因「愛你致死不渝」等爆款影片帶動，吸引大批年輕觀眾回流。（本報資料照片）

超少女不賣 DC新宇宙何去何從

與此同時，DC影業出品的超級英雄電影「超少女」（Supergirl，又譯「超級少女」）不論北美本土、或全球的票房成績均低於預期，其中在中國首映時甚至沒有擠進當周的周末票房榜前五名，上映20天 只獲得747.9萬人民幣（約110萬美元）。

該片由克雷格賈勒斯派（Craig Gillespie）執導；DC影業掌門人彼得薩夫蘭（Peter Safran）與詹姆斯岡恩（James Gunn）擔任製片人；米莉艾爾柯克（Milly Alcock）、傑森摩莫亞（Jason Momoa）、大衛科倫斯維（David Corenswet）等出演。該片改編自曾獲雨果獎（Hugo Award）提名的漫畫「超少女：明日之女」（Supergirl: Woman of Tomorrow），以超人的表妹卡拉為主角，講述她為了拯救愛犬小氪，不得不踏上險途，並與為家人復仇的少女露西和賞金獵人暴狼羅伯產生糾葛的故事。

回到2022年10月，華納正式任命彼得薩夫蘭與詹姆斯岡恩為DC影業的聯席首席執行長。他們受命於未來八到十年內構建一個涵蓋電影、電視劇和電子遊戲的DC宇宙。其正式啟動的標誌，就是去年上映的由詹姆斯岡恩編劇並執導的「超人」（Superman）；「超少女」為第二部，兩部同屬於新宇宙的「第一章：眾神與怪物」。

「超少女」導演克雷格賈勒斯派（左起）、製片人彼得薩夫蘭、女主角米莉艾爾柯克和DC影業聯合執行長詹姆斯岡恩在紐約出席該片全球首映禮。（取材自Instagram帳號@jamesgunn）

對於這麼一個才剛起步的超級英雄電影宇宙來說，才到第二部作品就遇上開局不利，絕非好事。「超少女」的爛番茄新鮮度目前僅有不及格的57%，這分數遠低於岡恩自己執導的「超人」的83%好評率。而業內相傳該片的成本高達1.7億美元，恐怕難逃虧損。

如果和DC的直接競爭對手相比，漫威近40部作品中，僅有3部的爛番茄新鮮度不及格，分別是「永恆族」（Eternals）、「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）、「美國隊長：勇敢新世界」（Captain America: Brave New World）。當然，此前的DC電影宇宙表現同樣不佳，15部電影裡，近半都不及格。

英雄片口碑輝煌 岡恩仍是最適合導演

岡恩接手DC後，外界原本寄望他可以妙手回春，藥到病除。然而，目前看來，「超少女」若能達到「超人」最終票房的一半就算是萬幸了。至於誰該背鍋，已經有人開始將矛頭指向了詹姆斯岡恩本人，他們質疑他作為DC宇宙總架構師，是否真能做好這件事。尤其相比漫威宇宙的總設計師凱文費吉（Kevin Feige），不需要親自下場當導演、編劇，只要由全局上把關，做好製片人的工作即可。但是，岡恩卻要自己當導演、編劇。

事實上，單就媒體評價來看，以爛番茄新鮮度為準，看看岡恩的過往戰績，無法否認他是當今好萊塢最適合拍攝超級英雄電影的導演。由他擔任導演兼編劇的「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）系列（新鮮度95%至82%）、「自殺突擊隊：集結」（The Suicide Squad，新鮮度90%）、「和平使者」（Peacemaker，新鮮度93%）等，口碑都在高分之列。

詹姆斯岡恩執導的超級英雄電影，在在影評網「爛番茄」上的口碑向來不俗。（取材自澎湃新聞）

而且這些作品在爛番茄上的觀眾評分，都要比媒體評分更高，票房和收視率也都相當不錯。可見，選他來做DC宇宙的掌舵人，理由足夠充分。而這次的「超少女」僅是詹姆斯岡恩從影以來，第二次僅擔任製片，不親身當導演也不編劇的電影，上次是2019年的「靈異乍現」（Brightburn，又譯「魔童」），同樣口碑失利、票房失敗，如今「超少女」重蹈覆轍。

編劇諾蓋拉 後續作品待檢驗

擔任DC影業掌門人之後，岡恩曾在接受採訪時表示，只有在拿到的劇本極其出色時，他才會推進這個項目，而「超少女」的劇本是他這輩子讀過最好的劇本之一。以「超少女」的外界反饋來看，人設及演員的表現，包括配樂等元素均獲得不錯的評價，最大問題恰恰就出在了劇本上。

編劇安娜諾蓋拉（Ana Nogueira）過去以演員為人所知；作為編劇，她曾寫過短片，寫過舞台劇，但寫劇情長片並能付諸拍攝的，「超少女」還是第一部。

看過電影之後，很多人不免將岡恩這話拿來比較他三年前對於「閃電俠」（The Flash）的溢美之詞，當時，他曾稱其為「有史以來最偉大的電影之一」。可是，觀眾顯然並沒有這樣的想法，「閃電俠」讓華納虧損2億美元。但是，岡恩卻仍然欣賞這部作品，所以指定讓「閃電俠」導演安德烈斯穆斯切提（Andrés Muschietti）和編劇克莉絲汀娜霍德森（Christina Hodson），來操刀DC宇宙日後要上馬的「蝙蝠俠：英勇無畏」（Batman: The Brave and the Bold）。

目前所知，「超少女」的編劇安娜諾蓋拉接下來還要負責新宇宙中的「少年泰坦」（Teen Titans）和新版「神力女超人」（Wonder Woman）的劇本。由以上的主創構成來看，DC新宇宙的未來不僅充滿未知，更令粉絲憂心忡忡。

（取材自澎湃新聞）