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娛樂／羅賓漢之死：一生殺戮，終被索債

娛樂新聞組
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休傑克曼在「羅賓漢之死」中顛覆英雄形象，飾演一個飽受殺戮罪咎折磨的垂暮老人；圖為...
休傑克曼在「羅賓漢之死」中顛覆英雄形象，飾演一個飽受殺戮罪咎折磨的垂暮老人；圖為劇照。（取材自豆瓣電影）

劫富濟貧的俠盜羅賓漢，在好萊塢銀幕上都是英氣勃發的傳奇形象。然而，由A24出品、麥可薩諾斯基（Michael Sarnoski）執導的「羅賓漢之死」（The Death of Robin Hood，暫譯），從第一個鏡頭起就宣告：這將是一個截然不同的故事。

電影開場，是一片鉛灰色的天空與滿是泥濘的荒地，一個半飢半死的孩子向年邁的主角乞討食物，卻在下一刻慘遭割喉。這樣的開場，幾乎顛覆了所有觀眾對羅賓漢電影的既有想像。

被罪咎追殺的羅賓漢

薩諾斯基曾執導「豬殺令」（Pig，又譯「救豬行動」）和「噤界：第一天」（A Quiet Place: Day One），以擅長在類型片框架中挖掘人物內心著稱。

這一次，他給觀眾帶來的是一個滿臉傷疤、白髮蒼蒼的羅賓漢，時間設定在西元1247年。他不再是那個快意恩仇的綠林好漢，而是一個飽受悔恨折磨的孤獨老人，被年輕時犯下的無數殺戮所糾纏，包括那個看似手無寸鐵、卻暗藏刀刃的小女孩。

飾演羅賓漢的是休傑克曼（Hugh Jackman），他拒絕了外界對這個角色的所有浪漫化想像，以一種幾近自毀形象的方式詮釋這個傳奇人物的暮年：疲憊、破碎、無法原諒自己。

一趟不得不走的旅途

故事的推進，從「小約翰」（Little John）找上門說起——飾演此角的比爾史柯斯嘉（Bill Skarsgård）化妝之深，幾乎令人認不出本人。小約翰邀請羅賓漢參與一場「冒險」，救回他在殺死對方丈夫後占為己有的女人，因為她又被鄰居搶走了。

羅賓漢清醒地指出，那個女人嚴格來說根本不是小約翰的妻子，但他還是不情願地背起箭袋，帶著那雙仍能在50步外射穿頭骨的老手，踏上旅途。

這趟任務讓羅賓漢身受重傷，被人拖過險峻的地形，送往一座懸崖邊的隱修院。院長由茱蒂康默（Jodie Comer）飾演，她以草藥和放血術嘗試讓羅賓漢康復，手法溫柔卻帶著某種令人不安的淡定。

與「金鋼狼」同樣的悲歌

據美國公共廣播電台（NPR）影評人鮑伯蒙德羅（Bob Mondello）評論，薩諾斯基以獨立電影的寫實風格處理片中的暴力場面，無論是冷靜的臨床式血腥，還是「冰與火之歌」（Game of Thrones）式的殘酷衝擊，都令觀眾無法移開視線。休傑克曼全程投入，不惜以火把燒灼對手的嘴、將斧頭劈進敵人的背脊。

不過，評論認為，電影真正找到情感重心的，是後半段羅賓漢開始直面自己年輕時「行俠仗義」究竟付出了多少代價，無論是對他自己，還是對那些無辜的旁觀者。

薩諾斯基藉此探討一個深沉的命題：我們如何在人生旅途中不斷修剪和美化自己講述自身的故事，而這些省略與修飾，終有一天會被迫攤開在陽光下。

蒙德羅在評論中指出，休傑克曼曾以「金鋼狼：羅根」（Logan）詮釋過另一個飽受折磨的傳奇人物走向終點，「羅賓漢之死」的後段散發出同樣帶有輓歌氣質的蒼涼。茱蒂康默的表演也被點名稱讚，她飾演的院長在生命終結、神話即將騰飛的時刻，以一種既坦然又痛苦的姿態守望著羅賓漢，令人動容。

（娛樂新聞組整理）

精華 FAQ

  • 它徹底拋開傳統劫富濟貧的浪漫英雄敘事，改以灰暗、殘酷的寫實風格重塑羅賓漢，從開場就用殺戮與罪惡感，呈現一個被過往追討的老年傳奇。

  • 他飾演的是西元1247年的年邁羅賓漢，滿臉傷疤、白髮蒼蒼，既疲憊又破碎，仍有箭術卻難掩悔恨，幾乎以自毀形象方式演出角色暮年。

  • 影評認為電影後半段才真正打中人心，因為羅賓漢開始正視年輕時行俠仗義背後的代價。影片借此反思人如何修飾自己的故事，最終仍得面對被掩蓋的真相。

羅賓漢 好萊塢

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