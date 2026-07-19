城鎮傳真／密州荷蘭市 遍植鬱金香

鬱金香與風車。(圖為作者提供)

提到鬱金香，你腦海中浮現的是否立刻就是荷蘭？但許多人不知道，在美國本土其實就有一座名為「荷蘭」的城市。這座城市坐落於密西根州 西岸，名為荷蘭市(Holland, Michigan)。

顧名思義，這裡處處可見濃厚的荷蘭風情，是一個不必出國，就能體驗歐洲文化的迷人城市。

這座城市為何叫作「荷蘭」？原因要追溯到19世紀。一群為了逃避宗教迫害、並希望在美國開創新生活的荷蘭人，結伴來到此地定居。他們在湖畔落腳，逐步將這片土地發展成一座充滿活力、文化鮮明的城市，荷蘭的精神與傳統也在此生根至今。

荷蘭市最吸引全球遊客的，莫過於一年一度的鬱金香節(Tulip Time Festival)。這是一場規模盛大的年度慶典，包含遊行、荷蘭民族舞蹈表演，以及鋪天蓋地的鬱金香花海，吸引來自各地的旅人。鬱金香節通常在每年5月第一個星期六至第二個星期日舉行，正好落在鬱金香盛開最燦爛的時節，整座城市彷彿被色彩包圍。

文化核心「荷蘭村」

荷蘭文化至今仍清楚體現在當地的建築風格、節慶活動與特色景點中，其中最不能錯過的，便是荷蘭村(Nelis’ Dutch Village)。這裡是一座可以「走進去體驗」的文化園區，完整呈現荷蘭人的歷史與日常生活情景。不論大人或孩子，都能在園區中找到樂趣。

身穿傳統荷蘭服飾的年輕舞者，會隨著「黃金天使街頭風琴」(De Gouden Engel Street Organ)的旋律表演民俗舞蹈，並且邀請遊客一同學習簡單的舞步，現場氣氛輕鬆又歡樂。

園區內另一個深受遊客喜愛的體驗，是荷蘭木鞋(Klompen)雕刻示範。

荷蘭木鞋原是為農人設計，用來應付潮濕與泥濘的工作環境，如今多成為民俗舞蹈的服裝配件。示範的老師傅使用傳統手工具與早期機械，將整塊木頭削刻成木鞋造型，同時介紹木鞋在荷蘭歷史中的重要地位，以及它如何演變為今日常見的Clog。

記得我們曾看過一場表演，有位年輕女孩不知是無心還是刻意，跳舞時木鞋竟飛進小池塘，引來全場哄堂大笑，成了難忘的插曲。

呈現荷蘭生活縮影

「黃金天使街頭風琴」(De Gouden Engel)是一座壯觀的阿姆斯特丹街頭風琴，自1880年起便娛樂無數群眾，至今仍能感受到它的歷史重量。園區內也展示多種荷蘭日常生活場景，例如荷蘭穀倉(Dutch Barn)，附設親子農場，深受家庭旅客喜愛。

另有陶瓷示範(Delftware Demonstration)，介紹超過400年的代爾夫特陶瓷歷史，並詳細解說11道工序如何將黏土轉化為精美的手工陶瓷，以及辨識真品與仿品的方法。

原本園區還有一項極為特殊的示範——荷蘭蠟燭雕刻藝術(Dutch Hand-Carved Candle)。製作時，蠟燭需反覆浸入不同顏色的熱蠟中，再趁著仍保有溫度的15分鐘內，用刀刨出層層花樣，顯露出不同顏色的層次。點燃後，燭光透過蠟層折射，效果格外動人。

這門手藝由一對老夫婦示範，持續了50年，卻因老婦手部受傷，於2025年結束展示，令人惋惜。如今雖無法現場觀看，但網路上仍能購得這類荷蘭雕刻蠟燭。

風車島花園 正宗風車

離開荷蘭村之後，下一站便是風車島花園(Windmill Island Gardens)。你很可能曾在明信片上見過它與著名的天鵝風車(DeZwaan Windmill)。這是美國唯一仍在運作的正宗荷蘭風車，建於1761年，於1964年自荷蘭阿姆斯特丹運抵美國。它坐落於占地36英畝的園區中，風車仍持續運轉、碾磨麵粉。園內設有花園步道、古董旋轉木馬與荷蘭街頭風琴，每年開放時間為4月中旬至10月初。

參觀完荷蘭文化的代表性景點後，還有一件事一定要做：15分鐘車程就可到達的密西根湖湖畔的荷蘭州立公園(Holland State Park)。這裡以如砂糖般細緻的白沙灘、壯麗的湖畔日落，以及著名的「大紅燈塔」(Big Red Lighthouse)，是結束一天行程最完美的地方。

荷蘭市全城共種植約500萬株鬱金香，分布於市中心、百年紀念公園(Centennial Park)、風車島花園、鬱金香農場，以及長達6公里的住宅區路邊花道。

鬱金香花期雖短，集中於4月下旬至5月中旬，是最令人期待的時刻。

荷蘭傳統舞蹈。(作者提供)

木鞋。(作者提供)