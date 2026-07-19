旅遊／拜訪雲南 賞昆明多姿風貌

雲南民族村風光。(圖為作者提供)

雲南是個令人嚮往的美麗省分，尤其對我們這種居住在寒冬漫長的加拿大 ，四季如春的雲南更多了一份溫暖的誘惑。所以今年開春，我和二女兒把雲南省會昆明，作為我們雲南遊的第一站。

滇池，也叫昆明湖，是雲南最大的淡水湖，也是昆明赫赫有名的景點，有高原明珠之稱。湖畔聚集著成群的紅嘴海鷗。秀美的湖光山色，自由飛翔的一群群海鷗，使得滇池成為昆明的地標性風景名勝，是遊客必去的景點。

滇池畔看海鷗

我們早早打車過去，沒想到還不到9點鐘的滇池，已經人潮洶湧。波光粼粼的水面上，鋪天蓋地的海鷗群，像接到起飛命令的戰鬥機群一樣，突然從遠處淩空騰飛，場面非常震撼。一些海鷗鳴叫著向遊客手中的食物俯衝，精準地把遊客手上舉著的食物一口啄掉，再得意洋洋地在遊客頭頂盤旋。也有一些海鷗不為吃食所動，牠們優雅地降落在水面上悠遊嬉戲。滇池畔長達數里的憑欄處被人群擠得水泄不通，全是餵食、拍攝海鷗的遊客。

滇池畔的孫髯翁雕像。(圖為作者提供)

滇池海鷗掠影。(圖為作者提供)

滇池西岸的雲南民族村是昆明的另一大勝景。中國56個少數民族，雲南占了26個，雲南民族村中就有數十個少數民族的村寨，這些村寨不是依偎在清幽的湖畔，就是掩映在綠樹翠竹鮮花叢中。每個村寨設計得非常美麗優雅，各個景點安排得錯落有致，風格獨特，一個村寨代表一個民族，展現該民族的鄉土風情。

我們看到著名的大理三塔、微型的石林、有趣的傣家竹樓、秀美的景頗山村，玩了投幸運標遊戲。半天之內，進出了許多門，過了無數的橋，似乎盡覽雲南省各處景點的錦繡山河、欣賞到雲南大多數少數民族絢麗多姿的風貌。

大觀樓賞天下第一長聯

我最期待的昆明景點，就是到號稱擁有天下第一長聯的大觀樓看對聯。作為一個對聯發燒友，很多年前我就已經收藏了這副對聯，如今到了昆明，怎能錯過！

話說1685年出生、祖籍陝西的孫冉，因其父親出仕雲南而隨父定居昆明。乾隆年間，孫冉登上大觀樓，揮筆寫下共計180字的長聯。這副被譽為天下第一長聯的對聯，賦予了大觀樓深厚的文化歷史底蘊，使大觀樓名垂青史，成為與黃鶴樓、岳陽樓、滕王閣、鸛雀樓四大名樓齊名的文化名樓，孫髯翁也被後輩尊稱為聯聖。

大觀樓位於滇池北邊的大觀公園內，公園綠樹成蔭，環境優美。大觀樓面對滇池，登樓遠眺，滇池的湖光山色，盡收眼底。大觀樓共計三層，二樓懸掛清咸豐帝題寫的「波浪千層」匾，底層是巨匾楷書「大觀樓」三個大字，大門兩邊各懸掛著孫髯翁的90字長聯。寶藍色匾上鐫刻金字，個個珠璣。

人山人海的大石林景區。(圖為作者提供)

雲南抗戰勝利堂。(圖為作者提供)

原國立西南聯合大學舊址，現在是雲南師範大學。(圖為作者提供)

上聯開句「五百里滇池奔來眼底，披襟岸幘，喜茫茫空闊無邊」，磅礴大氣描寫滇池及周圍風光景物，歌頌昆明大好河山；下聯「數千年往事注到心頭，把酒凌虛，歎滾滾英雄誰在」，借景抒情，回顧歷史，抒發心中憤懣之情。

上下聯仿若兩篇散文，上聯像紀實遊記，下聯如讀史筆記，詞語優美，對仗工整，意境深遠，令人讀來回味無窮。

翠湖公園 城裡的綠寶石

看了大觀樓，我們繼續打車奔向另一個著名景點翠湖。翠湖公園是鑲嵌在昆明城裡的一塊綠寶石，因其八面水翠，四季竹翠，春夏柳翠，故稱「翠湖」。公園裡有眾多景點，周邊還有許多歷史文化古蹟，例如赫赫有名的陸軍講武堂，不遠處還有曾經大師輩出的西南聯大舊址，現在為雲南師範大學校舍。國內大學像軍事重地一樣，門衛森嚴，我們只能在門口駐足，凝視大門右側一排文字 「中國歷史名校國立西南聯合大學舊址」片刻，以示敬意。

告別西南聯大舊址，我們走到最能體現昆明風貌和氣息的昆明老街。參觀了抗日勝利紀念堂，邂逅音樂家聶耳故居，欣賞一場以藏族舞蹈為主的廣場舞。蜿蜒石板路上的昆明老街別有一番風情，既有古色古香，浸潤著歷史韻味的傳統木結構房屋，又有現代化設計理念的建築和廣場，加上流行時尚的點綴，還有琳瑯滿目的小吃店、古玩店，令人目不暇接。

大觀樓及其長聯。(圖為作者提供)

這大石頭像駱駝嗎。(圖為作者提供)

石林天下奇 同窗相聚

都說到了雲南，不去看石林，不算真正去過雲南。石林，這個被譽為「天下第一奇觀」的風景勝地，距昆明70公里，我們事先訂了網約車。就在即將上車時，手機突然響了。掏出手機一看，是我雲南的一個大學男同學打來的微信電話。

這位同學是個特別樸實忠厚的人，一直跟我有微信聯繫，經常發些生活哲思的文字來問候。因我時間有限，他也並不住在昆明，所以我沒有告訴他我要到昆明旅遊，但整理照片時，我順手發了兩張滇池海鷗紛飛的照片給他看，沒想到他起床看到照片後，知道我在雲南，立刻打電話問我到哪兒玩。我說剛坐上車要到石林玩，下午就離開昆明了。他馬上說，石林就在他家隔壁縣，大約50多公里遠，開車不到一個小時就到了，約我們11點左右在石林公園入口處見一面。

接到老同學的電話可以說讓我喜憂參半，能跟幾十年沒再見過面的同學重逢，當然值得高興，但我什麼都沒準備，萬里迢迢卻兩手空空，實在失禮；女兒一直安慰我說，沒有關係，現在的人都不會看重這些禮節，能見一面比什麼都珍貴。事已至此，只能順其自然了。

滇池海鷗掠影。(圖為作者提供)

石林裡的湖光石影。(圖為作者提供)

一進石林景區，忐忑的心情立刻被眼前的奇景一掃而平。只見偌大的景區奇石林立，如同仙界，渾然天成。

各種千姿百態的巨石，一簇簇，一片片，大的有幾層樓高，散落或矗立於高低不平的350平方公里的山野之間，抬眼望去，既是石頭的森林，也是石頭的海洋。據說2.7億年前，這裡是一片汪洋大海，由於地殼抬升與流水溶蝕的協同作用，變成現在這種罕見的喀斯特地貌。在大自然的鬼斧神工面前，我已詞窮。石林為滄海變桑田做了最好的注解。

我們遊覽石林的重點主要在大石林和小石林兩處景區。大石林景區就是我們在風光片上看到，石峰上鐫刻著兩個紅色的「石林」大字的景區。大石林景區地處低窪，路徑曲折崎嶇，遊客人山人海，我們由於時間有限，而且一路上各種造型千奇百怪的石頭足以讓我們看得目不暇接，所以只在遠處看一下，就坐上景區的觀光車到小石林景區。

小石林景區比起大石林地勢險峻崎嶇，林立的石柱如千刀萬戟直插雲天的雄渾氣勢，顯得平緩開闊，婉約秀美。主要看點是標誌性的阿詩瑪化身石、唐僧西行石、八戒石、石林湖，以及精巧有致的亭台石景。

天然奇石 發揮想像力

我相信凡是出生於40至60年代的人，沒有一個人沒看過電影「阿詩瑪」，電影中的撒尼族姑娘阿詩瑪如此深入人心，以致到了石林，一定要看一眼阿詩瑪化身石。遺憾的是，遊覽車開得很快，我們又因為趕時間，沒有下車逗留，所以阿詩瑪化身石只是遠遠地一掠而過，連照片都沒拍好。

好不容易到了最後一個景點下車後，又誤入一個幽深曲折，有著數不清台階和轉角的深谷，浪費掉很多體力和時間，尤其在只容一人可過的谷底等待對面成團遊客慢悠悠通過時，因怕誤了同學的約定，急出一身冷汗。

雲南民族村入口。(圖為作者提供)

音樂家聶耳故居。(圖為作者提供)

一路上也聽到遊客議論，說除了千鈞一髮、一柱擎天等奇石，很多以動物命名的石頭，包括阿詩瑪石頭，如果想像力不夠豐富，很難猜出這些石頭代表什麼。我倒是認為，能夠一下子看到這麼多千奇百怪，或突兀崢嶸，或精巧秀美的石頭、石峰、石壁，以及掩藏在群石之間靜謐的湖泊、幽深的溶洞，把天然景觀的雄、奇、險、秀、幽、雅充分展示出來，實屬難得，至於這些石頭看著像什麼或不像什麼，反而不太重要。

緊趕慢趕到了景區門口，已經11點半，剛想找個地方坐下，老同學帶著夫人、女兒和外孫來了。他們除了送我一大袋禮物，還想請我們去附近餐館吃飯，得知我們最遲2點必須到酒店取行李才作罷。然後他抓緊時間，打通了另外兩個雲南同學的電話，每個人聊了幾分鐘，互道珍重後才掛掉電話。

我們最後在12點一刻，帶著老同學一家四口濃濃的深情厚誼，滿懷感動離開了石林。