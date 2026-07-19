旅遊／首府行旅 看塞爾維亞離合

聖薩瓦教堂。(圖為作者提供)

一大早旅遊大巴駛離保加利亞首都索非亞，不到9點就抵達與塞爾維亞接壤的邊檢站，海關上方樹著大幅的歡迎牌，看著挺親切。辦完一應例行的出、入關手續後告別保加利亞，踏上塞爾維亞的國土。大巴駛過的不少地區是歷史上的古戰場，眼前安詳的青山綠水曾幾何時狼煙四起、殺聲震天，一部兼併擴張、繼而被侵占肢解的歷史貫穿這個國家。

其實歐洲國家都打斷骨頭連著筋，由於宗教戰爭和皇室之間的愛恨情仇，轉眼間「城頭變幻大王旗」的事情屢見不鮮，在巴爾幹地區尤甚。

塞爾維亞歷經東歐劇變

二戰以後塞爾維亞，是前南斯拉夫社會主義聯邦共和國的主要成員國，隨著東歐劇變，這個國家也分崩離析，近年間更是分分合合，讓人眼花撩亂，直至2006年，塞爾維亞才重新成為一個獨立的國家。

印象中，前南斯拉夫是第一個被稱作「修正主義」的國家，原因是它不理老大哥那一套，跟蘇聯決裂，獨立特行於那個「陣營」。搞市場經濟使得它成為當時東歐最富裕的國家。後來在人們的觀念中「修正主義」同缺乏鬥志、貪圖安逸舒適的生活毫無緣由的畫上了等號。

對前南斯拉夫的最初了解來自兩個城市。盧布爾雅那，1965年春第28屆世界乒乓球錦標賽在此舉行，當時作為一個乒乓球運動的愛好者，我沒少關注，這個名字讓我留下了深刻印象。薩拉熱窩，緣自當初一部熱播描繪二戰時反法西斯的電影「瓦爾特保衛薩拉熱窩」。1914年，奧匈帝國的皇太子和夫人在這裡遇刺身亡，引發了第一次世界大戰，是史上著名的「薩拉熱窩事件」。遺憾的是，如今這兩個城市都已不在塞爾維亞的版圖內。

鐵托和夫人的靈柩。(圖為作者提供)

雕塑。(圖為作者提供)

重要地標聖薩瓦教堂

傍晚時抵達貝爾格萊德，旅館位於市中心，離晚餐還有一段時間，我們決定去參觀離旅館僅一箭之遙的聖薩瓦教堂。

聖薩瓦教堂占地4500平方米，高達80多米，是貝爾格萊德最著名的建築和地標，是塞爾維亞乃至巴爾幹最大的東正教教堂，也是世界上最大的教堂之一。教堂供奉塞爾維亞東正教創始人、中世紀塞爾維亞的重要人物聖薩瓦，建堂時的初衷是雄心勃勃仿照土耳其伊斯坦堡聖索非亞大教堂的尺寸和建築，特別是它的圓頂。但建造過程卻非常漫長而曲折。

自1935年打下第一塊奠基石，至1941年南斯拉夫被納粹占領時，教堂才建了10米高。屆時，這座未建成的建築先後被德國軍隊和南斯拉夫游擊隊用作停車場。戰後，由於當時的社會制度和意識形態，教堂竣工的申請未被批准，直至1984年，當局不得不放棄堅持數十年的禁令。

1985年，教堂的圍牆內舉行一次10萬人參加的禮拜，教會終於重新獲得它在南斯拉夫社會中的地位，這標誌著意識形態在這個國家的重要轉折。1989年，重達4000噸的混凝土圓頂在地面上建成後，被成功提升到現在的位置，創造了建築史上一個里程碑似的成就。

國家博物館。(圖為作者提供)

聖薩瓦教堂。(圖為作者提供)

建成後的聖薩瓦教堂，外牆面由白色大理石建成，配上翡翠綠的大小拱頂和金色的十字架，清新脫俗，聖潔高雅。教堂內部由於巨大的圓頂和龐大的空間，使得自然光線非常充足、明亮，沒有一般教堂的沉悶感。內牆上足足1萬2000平方米的金色馬賽克，更是讓教堂呈現出無與倫比的金碧輝煌。光可鑑人的大理石地面與繪製精美的壁畫、拱頂畫相映成趣、相得益彰。置身其間，除了絕美的藝術享受，感覺靈魂也得到提升。

最大城貝爾格萊德

貝爾格萊德是塞爾維亞首都和最大的城市，也是前南斯拉夫的首都，位於流經該城市的多瑙河和薩瓦河的交匯處。

歷史上的貝爾格萊德也是這個國家的一個縮影，曾先後被羅馬帝國、拜占庭帝國、奧匈帝國、奧斯曼帝國和哈布斯王朝等侵占和統治，爭取民族解放的獨立戰爭前仆後繼、延綿不絕。二戰時，德國、義大利、匈牙利和保加利亞入侵並瓜分了南斯拉夫，納粹德國更是在貝爾格萊德大肆屠殺平民，尤其是猶太人。

1944年10月，鐵托領導的游擊隊解放了貝爾格萊德並推翻當時的傀儡政權，成立南斯拉夫聯邦社會主義共和國。戰後，作為首都的貝爾格萊德迅速發展，成為該國主要的工業中心。獨立於冷戰時期世界上兩大陣營的不結盟運動，第一次會議在南斯拉夫、印度和埃及等國家的發起下在貝爾格萊德舉行，樹起了第三面旗幟，聯合國會員國中有超過三分之二的國家參與其中，成為世界上一股不可小覷的力量。

聖薩瓦教堂。(圖為作者提供)

國家大劇院。(圖為作者提供)

上世紀90年代初，在貝爾格萊德爆發群眾抗議活動，在民主化的道路上邁出堅實的一步。貝爾格萊德在國家的發展中扮演不可替代的重要作用。

坐落在多瑙河畔的卡萊梅格丹堡壘，是貝爾格萊德最受歡迎的旅遊點之一，由貝爾格萊德舊城堡和卡萊梅格丹公園組成。公園內綠樹成蔭，小徑蜿蜒，與中世紀堡壘的城門和城牆構成了一幅賞心悅目的風景畫。園內隨處可見的高大的菩提樹正值花期，掛滿枝頭的白色花朵欣欣向榮，充滿生機。

連接堡壘大門的是一座旱橋，橋下的壕溝裡擺放著許多廢棄的坦克和重機槍，冷兵器時代的堡壘在當今只能用作憑弔和觀賞的遺跡。登上堡壘高處，眼前的多瑙河波瀾不驚，迤邐而去，讓威武的城堡平添幾分嫵媚和浪漫。

鐵托將軍安息花宮

「花宮」是前南斯拉夫總統鐵托將軍和他夫人的安息地，由陵墓、博物館和外面的雕塑公園組成。這裡是鐵托生前的辦公處，根據他們的遺願，去世後埋葬在這裡。南斯拉夫解體後，陵墓關閉了十年，如今重新對公眾開放。

鮮花簇擁中的陵墓不奢華，但莊嚴肅穆，看得出是被當局精心維護和保養的。我感到現政府的做法是明智的，作為一段歷史，很難簡單的被抹去，而對歷史人物的評價，老百姓心裡自有一桿秤。對鐵托的歷史功過褒貶不一，但他敢於對抗、單挑整個蘇聯陣營的勇氣可嘉，令人敬佩。幾年間有超過一半的前南斯拉夫國民來這裡參觀憑弔，他在大家心中的地位可見一斑。外面的花園裡陳列著很多各國贈送的雕塑，有銅雕和石雕，都非常精美。

古堡。(圖為作者提供)

米哈伊洛夫大公。(圖為作者提供)

鐵托。(圖為作者提供)

米哈伊洛夫大公街是貝爾格萊德一條著名的步行街，以塞爾維亞親王米哈伊洛夫大公的名字命名。毗鄰共和廣場和學生廣場。1公里長的街道兩旁林立著許多豪宅和高檔商店，是個休閒購物的好去處。上世紀80年代被定為特殊文化歷史單位，受國家保護。

共和廣場是貝爾格萊德市中心的一個重要廣場，一些著名建築的所在地，包括塞爾維亞國家博物館、貝爾格萊德國家大劇院。廣場中央矗立著米哈伊洛夫大公的騎馬雕像。上世紀90年代初，引起政權更迭的群眾民主抗議活動就發生在這個廣場，因此曾有人提議將它改名為自由廣場。

學生廣場 最高學府在此

由於塞爾維亞的最高學府貝爾格萊德大學等多所教育機構集中於此，這個區域被稱作學生廣場。其間有被譽為貝爾格萊德最漂亮的米薩上尉的宅邸，大樓竣工後，米薩上尉將它捐獻給祖國的教育事業，現在是貝爾格萊德大學的行政樓。

科拉拉茨人民大學的音樂廳享譽貝爾格萊德，雖然規模不大，但是由於它卓越的音響效果，被稱作貝爾格萊德的卡內基，不少世界著名樂團在此演出。看著廣場上朝氣蓬勃的年輕學子，祝福他們趕上開明的好時代。

貝爾格萊德街頭的有軌電車，讓我一下子穿越回兒時的家鄉，清脆悅耳的叮噹聲猶在耳邊。現在回頭看，這不就是今天大力提倡的綠色環保的清潔能源交通工具嗎？歐洲的許多城市都頗有眼光的保留了這種看似老舊的交通工具。

學生廣場。(圖為作者提供)

古堡。(圖為作者提供)

米哈伊洛夫大公街。(圖為作者提供)

多瑙河。(圖為作者提供)

菩提樹。(圖為作者提供)

花宮入口。(圖為作者提供)

米薩上尉的宅邸。(圖為作者提供)