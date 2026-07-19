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移民專頁／持有效有簽證入境 華人頻遭二次審查

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近期有多華人反映，持有效簽證從洛杉磯國際機場(LAX)入境時，遭遇美國海關暨邊境...
近期有多華人反映，持有效簽證從洛杉磯國際機場(LAX)入境時，遭遇美國海關暨邊境保護局(CBP)安排的「二次審查」。(受訪者提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：多名華人持有效簽證入境LAX時遭CBP二次審查。
  • 重點二：受訪者雖順利放行，等待期間卻不知原因與時長。
  • 重點三：律師建議備妥I-797、薪資紀錄等文件以防查驗。

近期有多華人反映，持有效簽證從洛杉磯國際機場(LAX)入境時，遭遇美國海關暨邊境保護局(CBP)安排的「二次審查」(Secondary Inspection)。受訪者表示，雖然最終均順利獲准入境，但在等待過程中無法得知原因與所需時間，仍讓不少人感到緊張與壓力。

在美工作的華人文女士日前自中探親返美，持有效H-1B工作簽證從洛杉磯入境。她表示，2017年赴美留學，畢業後一直合法工作，至今已出入境美國至少十次，過去從未遇過問題。文女士說，此次返回中國期間，她順利完成工作簽證續簽，面談過程也相當順利。

然而，在洛杉磯機場接受初步查驗時，海關官員僅簡單詢問她的職業、從哪個國家返美，以及在中國停留多久等問題，便寫下一張紙條，交由另一官員帶她離開。

「當時我整個人都有點懵，不知道發生什麼，也不知道是哪裡出問題。」她說。

文女士隨後被帶到一間由CBP管理的辦公室。她形容，那是一間明亮的大型辦公室，設有多個服務窗口，牆上張貼拘留(detention)相關資訊及禁止使用手機的告示。

她表示，自己進入時，房內已有不少等待民眾，其中以華人居多，也有白人及西裔旅客。她聽到有人是從紐西蘭來美觀看球賽，也有華人是持旅遊簽來美自駕遊。她曾詢問兩名旅客是否知道被帶來的原因，對方都表示不清楚。

文女士提到，期間一名不熟悉英文的華婦因想使用手機聯絡家人，與官員發生溝通誤會，手機一度遭收走。

文女士等待約30分鐘後，陸續有官員進駐窗口，開始逐一叫號。有些旅客僅被詢問幾個基本問題便獲准入境，也有人沒有接受詢問，就直接領回護照離開。輪到文女士時，官員僅再次確認她的職稱、目前持有的是第幾次工作簽證等基本資訊，在電腦輸入資料後，便將護照歸還並准許入境。

移民律師事務所Reddy Neumann Brown6月建議，旅客除攜帶有效護照及簽證外，也應備妥I-797核准通知、薪資紀錄及其他與工作身分相關文件，以備海關進一步查驗。

華人持有效簽證從洛杉磯國際機場入境時，遭遇美國海關暨邊境保護局的「二次審查」。(...
華人持有效簽證從洛杉磯國際機場入境時，遭遇美國海關暨邊境保護局的「二次審查」。(受訪者提供)

精華 FAQ

  • 報導指出，近期多名持有效簽證入境洛杉磯國際機場的華人，遭CBP安排進行二次審查。雖然最後都順利入境，但在等待期間無法得知原因與所需時間。

  • 文女士持有效H-1B工作簽證返美，初步查驗時只被問到職業、返美國家與停留時間等問題，之後便被帶往CBP辦公室。她表示，官員未說明原因，她也不清楚自己為何被抽查。

  • 移民律師建議，旅客除了有效護照與簽證外，還應攜帶I-797核准通知、薪資紀錄，以及其他能證明工作身分的文件，方便海關在必要時進一步確認身分與入境資格。

華人 洛杉磯 工作簽證

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