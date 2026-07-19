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移民專頁／微信洩非法打工 美簽註銷遭遣返

記者子為
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華女原本只是想來美國旅遊，沒想到入境時卻被帶進「小黑屋」審查，最後不但遭遣返回國...
華女原本只是想來美國旅遊，沒想到入境時卻被帶進「小黑屋」審查，最後不但遭遣返回國，十年旅遊簽證也被當場註銷。圖為LAX國際航站樓的抵達大廳。(記者子為╱攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國女子持美旅簽入境時遭查出曾非法打工。
  • 重點二：海關檢視其微信對話後認定違反簽證規定。
  • 重點三：CBP可拒絕入境並在適用情況下撤銷現有簽證。

一名要求匿名的中國女子，原本只是想到美國旅遊探友，入境時卻被帶進俗稱「小黑屋」的審查室，最後不但遭遣返，十年旅遊簽證也被當場註銷。她去年曾持旅遊簽證來美，期間因朋友介紹做了幾天臨時工，原以為只是賺點零用錢，不料一年後再次入境，海關查看其微信聊天紀錄後，發現其中有在美國工作相關的對話，最終認定她違反旅遊簽證規定。

該女子表示，去年5月順利從舊金山入境。她在美國停留約三個多月，之後便返回中國。

今年6月，她再次使用同一張旅遊簽證來美，未料抵達洛杉磯國際機場後，被海關人員帶走，接受進一步查驗。她表示，海關人員詳細詢問此次來美目的、旅遊計畫，以及去年停留美國期間的活動情況。

讓她最意外的是，海關人員要求她打開手機中的微信，查看部分聊天紀錄。她表示，由於當時並未多想，便依照要求開啟微信供海關查看。她說，海關人員在聊天紀錄中發現，她去年停留美國期間曾與朋友及臨時雇主討論工作安排。

她坦言，去年停留美國期間，一名從事家政照護工作的朋友曾介紹短期臨時工作給她。由於只是做幾天，她便答應幫忙。「我知道旅遊簽證原則上不能工作，但當時真的沒有放在心上，也覺得只是短期幫忙、沒有賺多少錢，不會有什麼問題。」

最終，海關認定她曾持旅遊簽證在美國從事未獲授權工作，取消其旅遊簽證，拒絕她入境，並安排遣返。

「第一次入境真的很順利，因此沒想到第二次會查得這麼仔細。」她說，「其實當時沒有賺多少錢，現在卻失去之後再來美國的機會，真的很懊惱。」

她也希望透過自己的經歷，提醒其他持旅遊簽證來美的人，不要抱持僥倖心態從事任何未獲授權工作，以免因小失大。

根據海關暨邊境保護局(CBP)說明，檢視電子設備並非所有二次審查案件的必要程序，而是依個案情況決定。根據CBP最新公布統計，2025財政年度共有約4億1900萬人次經美國各口岸入境，其中1161萬2366人、約3%被轉往二次審查。

此外，國務院指出，B1/B2商務/旅遊簽證僅適用短期商務活動、觀光、探親或醫療等目的，持有人不得在美國受雇或從事任何工作。若CBP官員認定旅客實際活動與簽證用途不符，依法可拒絕其入境；在適用情況下，也可撤銷現有簽證。

精華 FAQ

  • 她今年6月以同一張旅遊簽證再入境時，海關在詢問來美目的與過往停留情況後，查出她去年曾在美從事未獲授權的臨時工作，因此被送入二次審查。

  • 海關人員要求她打開手機微信，檢視聊天紀錄後發現她與朋友、臨時雇主曾討論工作安排，據此認定她去年停留期間有違反旅遊簽證規定的工作行為。

  • 國務院明確表示B1/B2簽證僅供觀光、探親或短期商務等用途，不得受雇工作；若CBP認定實際活動不符，可拒絕入境，必要時還會撤銷現有簽證。

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