美國現象／已有最低時薪 加州小費最具爭議

加州勞工廳勞資關係部規定，2026年1月開始服務生及其他收取小費員工的最低工資標準升到至少每小時16.90美元，允許各城市和地方在此基礎上進一步提高服務性勞工的最低工資，雇主不得用員工收到的小費來沖抵其基本工資。(記者楊青／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 加州規定小費員工最低時薪為16.90美元，雇主不得以小費抵基本工資。

加州規定小費員工最低時薪為16.90美元，雇主不得以小費抵基本工資。 重點二： 自2026年1月起加州將再調高服務業最低工資，地方政府還可再加碼。

自2026年1月起加州將再調高服務業最低工資，地方政府還可再加碼。 重點三：在保障底薪下，小費爭議焦點轉向是否變成消費者替企業分攤薪資。

根據加州 勞工廳勞資關係部(CA Department of Industrial Relations)規定，服務生及其他收取小費 員工的最低工資標準均為每小時16.90美元，雇主不得用員工收到的小費來沖抵其基本工資。加州這項與全美很多州大不一樣的服務行業支薪法規，使得加州小費爭議更顯突出。

加州勞工廳勞資關係部從2026年1月開始進一步提升服務人員及其他收取小費的勞工最低工資標準，每小時16.90美元，同時允許各城市和地方在此基礎上，進一步提高服務性勞工的最低工資，比如洛杉磯 、舊金山和奧克蘭等地的基本時薪要求均高於州標準。勞資關係部法規規定，員工必須在獲得小費之前，先拿到全額的州定最低工資。小費被視為額外收入，不得計入時薪中。

「所以加州關於小費最尖銳的爭論已不再是『 該不該給小費』，而是小費究竟是在獎勵服務，還是在變相讓客人替企業支付薪資？小費是否正在將服務行業的薪資壓力悄悄轉嫁給消費者？」洛杉磯資深媒體人李若質疑，尤其像加州這樣，法規已保證服務生的最低工資，換言之，服務生與普通打工族無異，而原本出於感謝自願支付的小費，卻逐漸變成所有人都必須遵守的社會規則，小費似乎成了服務生的「附加工資」。

南加州長大、目前在奧克蘭新開一家酒館的華人餐飲業者Alison表示，她現在支付給服務生的時薪為18元，然後客人給的小費全部歸服務生所有。好的時候，一名服務生一個晚上拿到200多美元小費不是問題，相當於一天收入通常可以接近400美元，她笑言「這是為什麼很多人願意長期做服務生的原因之一」。

90年代中期留學期間曾在伊利諾州餐館打工的鑽石吧陳女士表示，當時華人老闆每天給她的底薪是20美元，小費自己掙，自己得，所以每天收入能夠有100美元已經非常開心。

加州規定服務性員工在獲得小費之前，須先拿到全額的州定最低工資。小費被視為額外收入，不得計入時薪中。(記者楊青／攝影)