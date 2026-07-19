美國現象／直接輸入金額 反制提示畫面
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紐約郵報報導，美國人恐正逐漸對各種「小費提示」畫面感到厭倦甚至不滿。根據Popmenu最新調查，78%消費者認為小費文化「已變得荒謬可笑」，近四分之三受訪者(74%)發現餐廳數位付款螢幕上提示的小費比率愈來愈高。面對這些付款提示畫面，這項於今年3月，針對1000名成年人進行的調查中，有59%感覺自己有「非給小費不可」的壓力。
儘管消費者對許多人稱的「小費膨脹」(tip creep)現象日益反感，然餐廳業者表示，只要確實提供服務，大部分顧客仍支持傳統小費制度。佛羅里達州朱彼特(Jupiter)燒烤餐廳Jumby Bay Island Grill老闆帕梅利(Vicki Parmelee)表示，「小費制度在美國文化中幾乎已根深柢固。到餐廳用餐接受服務，我認為20%小費是合理的。」
她表示，消費者愈來愈不喜歡的是那些讓人感到壓力的付款畫面，特別是過去的小費屬於自願性質，然如今是「你走到櫃檯店一杯咖啡，店員就把刷卡機轉過來，希望『遞一杯咖啡就有小費』，這種情況確會讓人不滿。」
在德州達拉斯經營八家餐廳的Simms Hospitality Group執行長西門斯(Derek Simms)表示，即使自己是餐廳從業人員，有時也會對如今的小費文化感到不自在，「連我都會猶豫一下。」
上述調查發現，許多消費者乾脆跳過系統設定的小費選項。超過三分之一受訪者(36%)表示，他們通常會自行輸入小費金額，跳過付款畫面螢幕中建議的比率。
上述兩位餐廳業者都認為，商家應避免讓顧客感到「被逼著給小費」。帕梅利說，「我一直告訴員工，永遠要靠服務贏得小費。」西門斯則警告，若小費提示讓顧客有壓迫感，顧客忠誠度恐受影響。
該調查同時指出，許多消費者正開始區分「全服務餐廳(full-service restaurant)」與「每筆交易都要求給小費」的情況。雖然42%受訪者表示「愈來愈不能接受在某些情況下支付小費」，但許多人在傳統餐廳接受服務，仍維持過去的小費習慣。「雖然大多數人平均會給20%小費，但若遇見特別優秀的服務生，有了非常棒的餐廳體驗，有時候顧客會多給一些」帕梅利說。
因為數位付款螢幕常出現更高的小費建議，讓不少人覺得有被施壓的感受。調查顯示，許多消費者認為這種提示已從自願變成令人不自在的要求。 調查指出，78%受訪者認為小費文化已變得荒謬，74%發現建議比例愈來愈高，59%感到有非給不可的壓力，另有36%會自行輸入金額跳過建議選項。 業者認為傳統餐廳的小費制度仍被多數顧客接受，但商家不該讓人感到被逼著給小費，應以服務品質贏得回報，否則可能影響顧客忠誠度。
精華 FAQ
因為數位付款螢幕常出現更高的小費建議，讓不少人覺得有被施壓的感受。調查顯示，許多消費者認為這種提示已從自願變成令人不自在的要求。
調查指出，78%受訪者認為小費文化已變得荒謬，74%發現建議比例愈來愈高，59%感到有非給不可的壓力，另有36%會自行輸入金額跳過建議選項。
業者認為傳統餐廳的小費制度仍被多數顧客接受，但商家不該讓人感到被逼著給小費，應以服務品質贏得回報，否則可能影響顧客忠誠度。
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