理財百科／兒童照護稅務優惠 利用率低

符合資格的員工可透過申領「子女及受撫養人照護稅額抵免」來抵銷其托育支出。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 兒童照護不足，恐使美國十年內損失3290億元經濟產值。

兒童照護不足，恐使美國十年內損失3290億元經濟產值。 重點二： CDCTC與DCAP稅務優惠存在，但家庭與員工申請利用率偏低。

CDCTC與DCAP稅務優惠存在，但家庭與員工申請利用率偏低。 重點三：雇主45F抵免可減稅，但企業採用率不到1%

「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)2025年的一份報告指出，兒童照護服務的不足，將在未來十年內使美國經濟蒙受高達3290億元損失。根據國會聯合經濟委員會少數黨所發布的新報告，家庭及其雇主若想節省開支，現有的稅務優惠是一尚未充分利用的途徑。

CNBC報導，該報告指出，僅有13%的民營部門員工能透過雇主獲得兒童照護福利；此外，報告也指出，現有的兒童照護稅務優惠利用率不足，企業及員工均難以掌握相關資訊。

降低兒童照護成本的稅務優惠

符合資格的員工可透過申領「子女及受撫養人照護稅額抵免」(Child and Dependent Care Tax Credit, CDCTC)，來抵銷其托育支出。

CDCTC允許符合特定條件的家庭，將部分兒童及受撫養人照護費用從應繳的聯邦所得稅中扣抵。該抵免額可部分扣抵一名符合資格者的照護費用，最高達3000元；若符合資格者為兩人或以上，則最高可扣抵6000元。

然而，該報告指出，僅約12%有子女的納稅人申領了這項抵免，部分符合資格的勞工可能因難以理解申領流程而放棄；另一些人則可能因缺乏合格的支出、無需繳納聯邦稅或收入過高而不符合資格。

企業可為員工設立「受撫養人照護協助計畫」(Dependent Care Assistance Program, DCAP)帳戶，這些帳戶讓家庭能從稅前收入中預留最高7500元用於兒童照護支出；只要款項用於兒童照護或其他符合資格的支出，便無需課稅。報告指出，不到一半的民營部門員工使用了這些帳戶。

另一項由雇主提供的稅收抵免(稱為45F)，有助企業抵銷提供兒童照護服務的成本。企業若為員工投資托育服務，無論是自建、營運托育設施，或是與托育中心業者合作，均可將符合資格的支出的40%(小型企業為50%)從應繳稅額中扣除。透過這項不可退還的稅額抵免，企業每年最多可節稅50萬元，小型企業則最高可達60萬元。

儘管有這些節稅效益，但根據該報告援引的2016年最新稅務申報數據顯示，僅有不到1%的企業稅務申報使用了45F計畫。