我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／法國防線大失火 單場狂丟6球創隊史第2慘 姆巴佩：感覺背叛了德尚

一進室內就頭暈、肩頸痠、眼睛乾？ 醫揭「冷氣病」4大警訊

理財百科／幫baby存錢 何時可轉羅斯IRA帳戶

編譯周靜芝
聽新聞
test
0:00 /0:00
父母為新生兒開設一個監護人帳戶。以一名每年有5000元存入帳戶的新生兒為例，到孩...
父母為新生兒開設一個監護人帳戶。以一名每年有5000元存入帳戶的新生兒為例，到孩子18歲(或21歲，依各州法律而定)時，該帳戶會自動轉移給他們，此時便是轉換為Roth IRA的時機。(圖／123RF)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：父母可為有勞動所得的孩子開設監護型Roth IRA
  • 重點二：先用託管帳戶累積資產，再分期轉入Roth帳戶。
  • 重點三：合法薪資紀錄必須齊全，否則易引發稅務查核。

理財規畫師穆勒(Allen Mueller)近日在播客節目「Catching Up to FI」中，透露了稅法中一項最被低估的合法避稅工具；其中包括在孩子在18歲前有合法申報的勞動所得時，即為其開設監護型羅斯個人退休帳戶(custodial Roth IRA)。穆勒指出，假設父母從孩子嬰兒時期起每年存入5000元，並以年報酬率7%計算，到子女60歲時，這筆Roth IRA中的資金將累積至約330萬元，且增長的每一分錢都免徵聯邦所得稅。

理財網站24/7 Wall St.報導，這項策略的關鍵在於稅法的一項結構性特點。未成年人若無勞動所得，依法不得向Roth IRA供款；因此，穆勒的計畫在初期採用未成年人監護人帳戶(也稱託管經紀帳戶)，並在國稅局(IRS)對投資收益課徵重稅之前，將其轉換為Roth IRA。

穆勒的「監護型羅斯計畫」如何運作

穆勒所描述的藍圖分為三個階段：

首先，父母為新生兒開設一個監護人帳戶。以一名每年有5000元存入帳戶的新生兒為例，到孩子18歲(或21歲，依各州法律而定)時，該帳戶會自動轉移給他們，此時便是轉換為Roth IRA的時機。

第二，一旦子女年齡超過「兒童稅」的適用範圍，該帳戶便會分多年轉換為Roth IRA，以管理稅務帳單。

第三，讓複利發揮主要作用。穆勒表示，如果他們在26歲時在Roth帳戶裡累積了大筆資金，假設轉換停止，僅以每年7%的報酬率計算，到了60歲時，Roth IRA裡的金額將達到330萬元。

免稅為何很重要？目前10年期美國國債殖利率為4.49%，這是保本的應稅收益基準；當這些應稅收益在60年間持續再投資時，Roth帳戶的複利優勢便會大幅擴大。

「勞動收入」規定絕無例外

國稅局規定，Roth IRA的供款額度不得超過該年度子女的實際勞動所得，且以年度供款上限為限。國稅局的Roth IRA規則明確指出，勞動收入必須來自工作，而非禮物或投資收益，2026年的供款上限為7500元。

穆勒說明了哪些收入符合資格，而家務勞動所得不算在內。他表示，任何來自外部來源的收入都符合資格，如14歲時做兼職、幫鄰居掃落葉、家教，或是有報酬的線上問卷調查。他建議保留一份紀錄，記載工作日期、服務對象以及所得金額。

穆勒以自身為例，他的九歲女兒透過填寫兒童電視節目的線上問卷，賺取了幾百元；他將這筆收入記錄下來，並存入女兒的Roth帳戶。他指出，供款必須與真實且合理的收入相符，若未附上相關文件，就將孩子的帳戶存至國稅局規定的上限，將極易招來稅務稽查。

轉換階段與「兒童稅」陷阱

轉換階段是多數家長容易失誤的地方，「兒童稅」適用於超過門檻的非勞動所得，並按父母的邊際稅率課稅，若時機不當，可能會讓Roth帳戶轉換計畫功虧一簣。穆勒的策略是，等待孩子過了「兒童稅」適用年齡(全日制學生通常為24歲，否則為19歲)，然後將轉換分攤至多個低收入年度進行。

後續需注意事項

針對監護型Roth帳戶的文件審查已趨嚴，採用此策略的父母應將薪資單、1099表格或經鄰居簽名的發票至少保留七年。由於Z世代的401(k)平均餘額僅1萬7000元，透過監護型Roth帳戶為子女儲蓄的家庭，能讓孩子獲得連雇主匹配(match)計畫都無法比擬的先機。

父母為新生兒開設一個監護人帳戶。以一名每年有5000元存入帳戶的新生兒為例，到孩...
父母為新生兒開設一個監護人帳戶。以一名每年有5000元存入帳戶的新生兒為例，到孩子18歲(或21歲，依各州法律而定)時，該帳戶會自動轉移給他們，此時便是轉換為Roth IRA的時機。(圖／123RF)

精華 FAQ

  • 因為只要孩子有合法勞動所得，就可在年少時開始供款，之後讓資金在Roth IRA中長期複利成長，未來提領時多數收益可免聯邦所得稅，累積效果遠勝一般應稅帳戶。

  • 未成年子女若沒有勞動所得，不能直接向Roth IRA供款，所以先用監護人帳戶累積資產，等年齡與稅務條件合適後，再分多年轉換，避免一次轉換造成過高稅負。

  • 最重要的是確保收入真實、可證明且來自工作，而非禮物或投資收益，並保留薪資單、1099或簽名發票等文件至少7年；若文件不足或超額供款，容易引發IRS查核。

國稅局 IRS 退休

上一則

理財百科／兒童照護稅務優惠 利用率低

下一則

周日動動腦／全球最大的私人雇主是哪個企業？

延伸閱讀

白宮股市敲鐘 川普為任上新生兒開帳戶存千元

白宮股市敲鐘 川普為任上新生兒開帳戶存千元
川普兒童投資帳戶上路 專家：教育儲蓄529具優勢

川普兒童投資帳戶上路 專家：教育儲蓄529具優勢
新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用

新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用
為孩子開立「川普帳戶」？這些風險宜先考慮

為孩子開立「川普帳戶」？這些風險宜先考慮

熱門新聞

紐約皇后區醫師程志(中)因在紐約長老會皇后醫院任職期間連環性侵多名病患及伴侶，2025年出庭時被上銬，同年8月被判刑24年。( 本報資料照)

封面故事／連環迷姦案 惡魔的劇本

2026-07-12 13:56
繡球花在南加州扦插繁殖相當容易成功。(記者楊青╱攝影)

綠手指／翡翠木變花海 華人夢幻庭園

2026-07-12 02:11
幾起歐美迷姦案中，有個特點引人關注，就是迷姦犯幾乎全為華人男性，而受害人全部為華人女性。(圖／123RF)

封面故事／傷害女同胞 菁英為何變色魔

2026-07-12 10:44
過去一年中，歐洲和美國陸續揭露數起華人驚悚迷姦案。(圖／123RF)

封面故事／華女防陷阱 要靠3層保護網

2026-07-12 13:11
由卡達政府贈送的「新空軍一號」1日停放在馬里蘭州安德魯聯合基地，媒體稱這架川普的新座機為「空中宮殿」。(路透)

新聞眼／看看新空軍一號 多麼大又美

2026-07-12 11:10
示意圖。(Photo by Christin Hume on Unsplash)

本周星座／雙子座理性為上 天秤座翻新篇章

2026-07-12 02:00

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌

25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌