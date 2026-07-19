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地產投資／在家養老 反向抵押貸款 退休理財新法

記者啟鉻
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根據Business Research Insights研究，美國反向抵押貸款市場正隨人口老齡化、科技進步及退休理財需求改變而快速演變。其中，數位化服務、人工智慧應用、產品多元化以及「住家養老」(Aging in Place)理念，已成為推動市場發展主力。

研究指出，在科技應用方面，反向抵押貸款產業正加速數位轉型。約58%的貸款機構已導入線上申請系統，使貸款處理時間縮短近36%；同時，47%借款人更傾向透過線上方式接受諮詢，而非傳統面對面會談。

產品設計方面，市場正朝向更具彈性與客製化方向發展。目前約52%的貸款機構提供多元撥款方案，包括終身定期給付、信用額度(Line of Credit)及混合型方案，以滿足不同退休族群需求。此外，專屬型反向抵押貸款(Proprietary Reverse Mortgage)需求增加，對於房產價值超過聯邦貸款上限的高資產屋主而言，相關產品需求成長約39%。

值得關注的是，反向抵押貸款已逐漸從單純融資工具，轉變為退休財務規畫的一部分。研究顯示，約33%的借款人選擇將反向抵押貸款與年金保險或其他退休理財方案結合運用，而已有45%的財務顧問將其納入退休收入規畫建議之中。

另一方面，「在自己家中安享晚年」的養老觀念愈來愈受到重視。約49%的借款人將反向抵押貸款資金用於住宅改造，例如增設無障礙設施，提升居住品質。

精華 FAQ

  • 主要受人口老齡化、科技進步與退休理財需求改變帶動，市場正朝數位化、AI應用與產品多元化發展，並呼應「在家養老」的居住與財務需求。

  • 約58%的貸款機構已導入線上申請系統，使處理時間縮短近36%；同時有47%借款人偏好線上諮詢，顯示服務模式正快速轉向數位化。

  • 約33%的借款人會把反向抵押貸款與年金或其他退休方案搭配運用，45%的財務顧問也納入建議；另有49%的借款人將資金用於住宅改造。

退休 貸款

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