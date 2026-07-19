地產投資／以房養老 華人排斥反向抵押貸款

反向抵押貸款的目的是為長者解決養老問題。(記者啟鉻／攝影)

華人 長者退休 後，聚會聊天話題常會涉及如何規畫晚年生活，其中是否利用政府機構擔保反向抵押貸款 (Reverse Mortgage)來滿足居家養老開支。然而，當討論到「辛苦一輩子終於還清房貸，到了晚年卻又要重新借貸」時，不少人表現出強烈排斥。

在許多華人長者的觀念中，房子不僅是居住資產，更是留給下一代的重要遺產。因此，即使擁有可觀的房屋淨值，也不願在晚年動用，以免影響子女未來繼承，或增加下一代財務負擔。

會計師汪光中表示，華人受到傳統家庭觀念及資產傳承思維的深刻影響，即使財務條件符合申請資格，許多人仍傾向選擇較為保守的方式，不願動用房產累積的淨值。

所謂反向抵押貸款，尤其是由聯邦住房管理局(FHA)擔保的「房屋淨值轉換抵押貸款」(Home Equity Conversion Mortgage，HECM)，是專為退休人士設計的財務工具。允許擁有房產、但退休收入有限的長者，將房屋淨值轉換為可支配資金，同時繼續居住在原有住宅內，而且無需每月還款。這是一種將不動產資產轉化為現金流的安排。

銀行會拿走房子？

然而，在部分華人長者中，對這項產品一直有距離感。退休人士Liu先生表示，自己目前不缺生活資金，也不希望為已還清貸款的住宅再增任何債務，因此從未考慮申請反向抵押貸款。Fu女士則表示，過去曾向專業人士諮詢過相關內容，但覺得手續相當繁瑣，加上各項費用不低，認為大部分成本都落入銀行手中，因此放棄。她坦言，對於反向抵押貸款，自己始終存有「銀行最後會把房子拿走」疑慮。

汪光中指出，不能忽視一個更深層的文化因素。對許多第一代華人移民而言，來美國打拚目標，就是在退休前還清房貸，擁有一棟完全屬於自己的房子，實現「美國夢」。當聽到「Reverse Mortgage」時，即使不需每月還款，仍被視為一種貸款，心理上自然容易產生抗拒。

不過，他表示，政府推出反向抵押貸款的初衷，正是協助年長屋主運用房屋淨值改善退休生活，因此申請資格與使用方式均有明確規範。例如，夫妻共同申請時通常需年滿62歲；貸款審核重點主要在房屋淨值及房產條件，而非借款人的信用評分。借款人可依個人需求選擇固定利率、浮動利率，或信用額度(Line of Credit)等不同方案。

汪光中表示，如果有華人長者前來諮詢，他通常會建議60歲、70歲以上且擁有較高房屋淨值的退休人士，認真評估反向抵押貸款是否適合自身需求。「反向抵押貸款最大的優勢是不需要每月償還貸款，可以在不出售房屋的情況下取得現金流，對退休人士而言財務壓力相對較小。只要持續居住在房屋內，並依規定繳納房產稅及房屋保險，一般不必擔心房屋被銀行收回。」

遺產是否會縮水？

儘管如此，反向抵押貸款的運作機制仍具有一定複雜性。由於利息會隨時間累積、貸款餘額逐年增加，加上未來房屋出售時的清償方式較難理解，若缺乏完整說明，很容易讓人誤以為銀行正逐步侵蝕房屋產權。事實上，在符合相關規定情況下，屋主仍然擁有房屋所有權。但法律制度與民眾感受之間的落差，也是許多華人長者難以接受反向抵押貸款的重要原因之一。

從華人家庭內部來說，子女態度往往也有影響。雖然父母有增加現金流的需求，但兒女擔心遺產縮水，或對金融產品缺乏了解與信任，財務規畫就可能被擱置。這也使得反向抵押貸款在華人移民家庭中的普及程度，始終不及主流社會。