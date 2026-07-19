詐騙ing／假健保+假公安 華女遇連環詐騙

夏女士表示，冒充中國公安的人員在視訊畫面中身穿公安制服，旁邊另有一名戴口罩的警察，背景看似辦公場所。(Zoom視訊截圖，夏女士提供)

聯邦調查局(FBI )警示，近期有犯罪分子冒充美國健康保險 提供商及中國執法人員，鎖定居住在美國、會說中文的人實施金融詐騙。紐約皇后區居民夏女士近日即遭遇類似騙局，對方先假冒健保 公司稱其涉及一筆在中國的醫療理賠，再將電話轉接至「中國公安」，以身分盜竊、跨國洗錢案等說法施壓。夏女士雖未遭財務損失，但護照影本、簽名、面容和聲音等個人資料已被對方取得，令她惴惴不安。

來電顯示未見端倪

夏女士表示，她最初接到一通陌生人來電，經查證後，發現號碼與聯合健保人工客服電話一致。由於她過去曾經使用該健保，便放下戒心。電話中的講中文「員工」告知，她有一筆4月底6000多元的醫療帳單遭駁回，內容涉及眼科檢查及相關手術。夏女士表示，自己4月並未使用相關服務，懷疑可能遭遇身分盜竊，遂要求對方提供更多資料。

編織身分遭竊騙局

隨後，電話被轉接至一名自稱「上司」的人士。對方先傳送名片建立信任，再稱經查證，該筆帳單來自河北石家庄某醫科大學附屬醫院，項目為「植入式隱形眼鏡」(implantable collamer lens)手術。

夏女士當即表示，她從未到過河北，近期甚至沒有離開美國。對方則稱，這可能是她遭遇身分盜竊，也可能涉及醫生虛報、隱瞞理賠等問題。

該「上司」進一步表示，夏女士需向美國聯邦貿易委員會(FTC)填寫詐騙案申報，但因案件涉及境外騙保，流程複雜，還需取得中國當地公安的報案回執。對方並稱，針對此類跨國詐騙，FTC與中國公安有合作機制，可協助轉接當地公安局電話。

夏女士在緊張與不確定中，同意對方代為填表並聯絡，電話隨後被轉接至所謂「當地公安」。

視訊筆錄製造假象

接通後，自稱公安的人員稱需透過Zoom製作報案紀錄。視訊畫面中，對方身穿公安制服，旁邊另有一名戴口罩的警察，背景看似辦公場所。為進一步取信夏女士，對方先以手機撥打她的電話，並要求她查證號碼；夏女士發現，來電號碼確實顯示為河北某公安分局電話，因而更加相信。

其後，該名「公安」關閉自己的視訊畫面，開始詳細詢問案情，並要求夏女士在筆錄過程中不得讓其他人介入或出現在畫面中。夏女士說，對方一開始態度極為耐心，甚至主動提供多項防詐騙提醒，讓人難以立即識破。經過數十分鐘筆錄後，對方稱需聯繫其他警察部門，確認夏女士是否另有身分在河北被使用。

要求匯款自證清白

不久後，另一名「警察」被接入通話，稱夏女士在當地開設的銀行帳戶已遭凍結，並指該帳戶涉及一宗金額達數十億元的跨國銀行洗錢案。原本態度溫和的「公安」隨即轉為強硬，要求夏女士交代案情始末、自證清白，並說明為何會有該銀行帳號。

夏女士此時察覺異常，懷疑遭遇詐騙，與對方爭執後決定報警。對方最後威脅稱，將有「有關部門」到她美國的住處抓人。

夏女士說，自己之所以一度輕信，一是因來電號碼與公開可查號碼完全一致，二是美國健保、醫療帳單及身分盜竊問題確實常見，讓她在恐慌中容易相信那些看似提供協助與資源的人。她事後推測，若自己繼續配合，對方下一步可能會要求她出示銀行帳戶、轉帳或匯款，以所謂「自證清白」。

受害者個資全都露

目前，夏女士已在紐約報警。雖然她沒有金錢損失，但對方在筆錄過程中取得了她的簽名、護照影本、姓名、電話，以及數十分鐘的面容和聲音資料，仍令她擔憂後續被冒用。她已更改所有銀行帳戶安全設定，設置銀行警訊並鎖定銀行卡，以防止詐騙分子進一步冒領或盜用。

講中文者遭鎖定

FBI在警示中指出，詐騙分子鎖定在美講中文者，先冒充合法美國健康保險公司的理賠部門來電，且通話多以中文進行。

對方會詢問接聽者近期一筆所謂外科手術的保險理賠，並透過視訊通訊軟體在螢幕上出示假發票，要求受害人付款。若接聽者否認曾提出理賠或接受相關手術，詐騙分子便會將電話轉給假冒中國執法人員的人士。

該名假執法人員隨後會索取受害人的個人身分資訊，並以引渡、在境外遭起訴等說法恐嚇，要求支付大筆保釋金。FBI並指出，詐騙分子還會指示受害人下載視訊通訊軟體，要求不中斷連線，接受所謂24小時監控。

FBI也提醒民眾，若接到自稱健保公司或執法人員的陌生來電，應自行透過健保公司官方網站或客服電話核實理賠紀錄，不要向陌生來電者提供個人資料、健保帳戶登入資訊、護照或銀行資料，也不要匯款給陌生人，更不要允許任何人控制電腦或要求自己長時間開啟視訊接受所謂「監控」。

若民眾懷疑受害，即使沒有財務損失，也應向FBI網路犯罪投訴中心(IC3)報案，並保留電話、電郵、帳戶、交易紀錄及與詐騙者互動的詳細經過。