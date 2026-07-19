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周日動動腦／全球最大的私人雇主是哪個企業？

吳菲
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下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.全球最大的私人雇主，雇員超過200萬的是哪個企業？

2.「條碼」(Barcode)在1974年首次被用於商品掃描時，是印在什麼商品上？

3.中世紀歐洲文人在羊皮紙上書寫時如果寫錯了字，常用什麼日常食品當橡皮擦？

4.2026年世界足球賽中年紀最大的球員是43歲，他是哪個球隊的隊員？

5.紅寶石與藍寶石在化學成分上其實都是屬於哪一種礦物？

6.某些動物因為體內血青素含有銅離子，因而血液呈現藍色，您可以找出兩個例子嗎？

7.藍牙(Bluetooth)的名稱來自1000多年前的某國王，他在任內統一了哪兩個國家？

8.某些可長到數公尺高的草本植物經常被誤認為樹木，例如竹子、香蕉。請再找出兩種。

9.電影《侏羅紀公園》(Jurassic Park)中的暴龍、三角龍、速龍和無齒翼龍其實並非生活在侏羅紀，而是？

10.歷屆美國總統中身高最高的是林肯與詹森(皆193公分)，最矮的是誰(163公分)？

答案：

1.沃爾瑪 2.黃箭口香糖 3.麵包屑 4.蘇格蘭 5.剛玉 6.章魚、烏賊 7.丹麥挪威 8.椰子樹、棕櫚樹 9.白堊紀 10.麥迪遜

精華 FAQ

  • 答案是沃爾瑪，員工超過200萬人，是全球規模最大的私人雇主之一，題目也藉此引出商業與就業相關的冷知識。

  • 藍牙名稱源自1000多年前的丹麥國王哈拉爾德一世，他任內曾統一丹麥與挪威，因此成為這項通訊技術的命名靈感。

  • 題目指出，片中的暴龍、三角龍、速龍和無齒翼龍其實並非生活在侏羅紀，而是白堊紀，這也是常見的史前生物誤解。

沃爾瑪 丹麥 挪威

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