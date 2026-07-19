談藝／創新模特 賦予旗袍生命─訪時裝設計師吳季剛

吳季剛出席「時尚中國女性展」表示，時尚是一種強大的文化表達形式，也是女性在社會中角色變遷的反映。(丁曙／攝影)

為協助洛杉磯 郡藝術博物館舉辦「時尚中國女性：從帝國到現代」(Fashioning Chinese Women: Empire to Modernity)展覽，時裝設計師吳季剛(Jason Wu)創作了Vault系列的首款人偶，融合了時尚、雕塑和文化遺產，精心打造模特兒，凸顯了中國旗袍之美，融合了人像和服飾。

●3D列印人體模型 彰顯服裝

居住紐約的吳季剛，專程飛抵洛杉磯出席開幕典禮，他負責設計該展覽會所有的人體模型，探索女性世界的變遷和中國時尚的演變。他認為，「時尚中國女性」不僅是一場服裝展，更是對歷史、工藝與文化的深刻探索。

關於這個專案的構想，吳季剛希望讓中國產品的傳統風格煥發出新的活力和創意，3D列印是一個整體思路，圍繞這個主題做一個完整的系列。他表示，「透過這次3D列印人體模型展覽，展示精美服裝和精湛工藝。」能夠在人體模型上進行3D列印，可以說是「中國製造」的未來，也是本次展覽的核心理念。「我第一次參與藝術博物館的大型展覽，並已為此工作兩年了，非常自豪。」

如何策畫所有這些項目？吳季剛說，「我為這些人體模型設計了九種不同的髮型，特別強調的一點是，模特兒的膚色要帶點黃，因為是黃皮膚的亞洲人，我想體現這一點。」柔和的白色光澤帶著一絲黃色調，這是對華人膚色的巧妙而又意味深長的致敬，希望這些模特兒既現代又永恆，成為連結過去與未來的橋梁。

展台上的模特兒有很多不同的髮型，吳季剛想讓模特兒看起來有統一的風格，同時又能展現不同時代之間明顯的演變，這種差別可以從她們的服飾布料上反映出來。看到許多女性自己製作的高級訂製服裝和優質布料，吳季剛讚嘆，「這些布料太酷了，非常漂亮，深受啟發，看到這些作品真是令人難以置信。」

吳季剛不僅將人體模型視為展示工具，更將其視為現代雕塑，雖然抽象卻飽含人性，透過微妙而顯著的特質，反映中國女性在不同歷史時期的多樣性和複雜性。運用3D列印技術可賦予人體模型生命力，並且是在中國生產，以一種詩意的方式完成了整個故事的循環。

吳季剛介紹他為展覽提供的專案設計和策畫，強調人工智慧只是一種工具，不會取代人腦。(丁曙／攝影)

●人工智慧 不會取代人腦

人工智慧會對時裝設計產生什麼影響？吳季剛認為，人工智慧是一個非常有用的工具，20年前他已將Photoshop(圖片處理軟體)之類的技術看成是人工智慧。3D rendering(3D渲染)也可以當作一種工具來使用。但是，「我不認為任何新技術可以取代人腦，關鍵在於如何利用它來發揮自己的最佳水平，而不是依賴它」。

吳季剛也在藝術與設計學院等大學講課，他就是這麼告誡他的學生們。手工製作仍然非常重要，可以同人工智慧相輔相成。例如，人工智慧可以創建想要的作品渲染圖及各種變體，然後用手工製作這些渲染圖，可以將傳統工藝和新技術結合起來。

吳季剛為展覽會畫冊作序指出，在人生的不同階段，「Chinese」對他有不同的意義。他出生於台北，在濃厚的中華文化氛圍中長大，從小就跟隨祖母學習縫紉。至今仍清楚記得祖母在特殊場合穿著的旗袍，每一件都象徵著優雅、象徵著身分，留下了深刻印象。

多年後，旅程將他帶到了西方，並且沉浸於時尚世界，被歐美時裝的歷史和藝術深深吸引，那些設計大師的技能和遠見令自己著迷。在Lesage和Lemarié等工作室的經歷，又進一步加深了對服裝製作複雜工藝的理解。

吳季剛為「時尚中國女性」展設計的模特兒模型，全球限量版發售250個。(丁曙／攝影)

●家族傳承 中西融合

吳季剛表示，身為一個在西方時尚界的華人移民，常常思考如何將中華文化傳統融入作品裡。他花了數年時間反思，才發現身分如同時尚也在不斷演變。自己的職業生涯是一段融合的旅程，既是設計師也是歷史學家，而這一切皆源於自己對設計、故事敘述、時尚在塑造人生中所扮演角色的熱愛。

吳季剛深刻地指出，時尚不僅僅是風格，也是一種強大的文化表達形式，也是女性在社會中角色變遷的反映。時尚與貿易、工業化、科技和藝術交織在一起，一針一線都在訴說著服飾的地位、抱負、韌性和演變的故事。這一點在中國時尚中尤其突出，每一件服裝都承載著豐富的歷史和社會意義的內涵。

吳季剛創新的模特兒設計，為旗袍服飾錦上添花。(丁曙／攝影)

這個專案讓吳季剛重新拾起曾經忽略的家族傳承，並聚焦於中國工藝所代表的傳統藝術。「中國製造」不僅是批量生產的標籤，更代表著悠久的智慧、創新和卓越，這正是中華文化的核心。吳季剛希望透過這次展覽，不僅能讓觀眾感受到中國時尚的美麗，更能將其視為一種持續塑造、反映並且賦能幾代女性的敘事。

「時尚中國女性」策展人漢森(MICHAELA HANSEN)，衷心感謝吳季剛對本次展覽的卓越貢獻和遠見卓識。他創新的模特兒設計，賦予了這些服飾鮮活的生命力，意義非凡。

華美銀行冠名贊助「時尚中國女性」展，吳季剛(左)和該行資深副總裁兼公關總監鄧安琪合影。(丁曙／攝影)